Westworld dizisinde oynayan ünlü oyuncu Johnny Wactor 37 yaşında öldü

27 May 2024 14:40 - Güncelleme : 27 May 2024 14:56

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yaşayan dizi oyuncusu Johnny Wactor, otomobilini çalmak isteyen hırsızları durdurmaya çalışırken vurularak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Üç şüphelinin egzozlara takılan katalitik dönüştürücüyü çalmaya çalıştığı iddia ediliyor.

Vatandaşlar tarafından ünlü oyuncunun hayatı ve biyografisi merak ediliyor.

Johnny Wactor 31 Ağustos 1986 yılında ABD'nin Carolina eyaletinde dünyaya geldi.

2009 yılında College of Charleston'dan mezun olan ünlü isim oyuncu olmak için Los Angeles şehrine taşındı.

İlk kez 2007 yılında "Army Wives" adlı dizide rol aldı.

West World, The OA, NCIS, Station 19, Criminal Minds ve Hollywood Girl gibi dizilerde oyunculuk yaptı.

2020-2022 yılları arasında General Hospital dizisinde Brando Corbin karakterini oynayarak adını geniş kitlelere duyurdu.