WhatsApp aramalarında yeni dönem başlıyor

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Günlük hayatın vazgeçilmez iletişim araçlarından biri haline gelen WhatsApp, bu kez kullanıcıların en çok şikayet ettiği konulardan birine odaklandı: arka plan gürültüsü. Özellikle kalabalık, rüzgarlı ya da trafikli ortamlarda yapılan görüşmelerde yaşanan ses karmaşası, artık büyük ölçüde ortadan kalkacak gibi görünüyor.
Meta çatısı altında faaliyet gösteren uygulama, sesli ve görüntülü aramalarda gürültüyü filtreleyen yeni bir sistemi test ediyor. Amaç net: Karşı tarafa sadece sizin sesiniz ulaşsın.
Uygulamanın henüz test aşamasındaki yeniliklerini ortaya çıkaran WABetaInfo’ya göre bu özellik, Android için yayınlanan 2.26.11.8 beta sürümünde görüldü. Yani şu an herkes kullanamıyor ama çok da uzak değil.
Sistem, aslında donanımsal aktif gürültü engelleme (ANC) teknolojisine benzer şekilde çalışıyor. Ancak burada iş tamamen yazılımla çözülüyor. Mikrofonun aldığı sesler anlık olarak analiz ediliyor; trafik uğultusu, rüzgar sesi ya da kalabalık gürültüsü gibi istenmeyen sesler ayıklanıyor.
iPhone kullanıcılarının bir süredir kullandığı “Ses İzolasyonu” özelliğine benzer bir yapıdan söz ediyoruz. Ancak Android tarafında bu tür sistemler genellikle standart olarak sunulmuyor. İşte WhatsApp’ın bu hamlesi, tam da bu boşluğu doldurmayı hedefliyor.
Dışarıda yürürken, toplu taşımada ya da kalabalık bir kafede… Nerede olursanız olun, karşı taraf sizi sanki sessiz bir odadaymışsınız gibi duyabilecek. Açıkçası bu, özellikle sık görüşme yapanlar için ciddi bir fark yapabilir.
Yeni bir ses işleme teknolojisi söz konusu olunca akla ilk gelen konu gizlilik oluyor. Ancak burada WhatsApp’ın yaklaşımı oldukça net.
Gürültü engelleme işlemi tamamen cihaz üzerinde gerçekleşiyor. Yani ses verileri herhangi bir bulut sistemine gönderilmiyor. Önce filtreleniyor, sonra uçtan uca şifrelenerek karşı tarafa iletiliyor.
Kısacası, platformun en temel güvenlik prensiplerinden biri olan uçtan uca şifreleme aynen korunuyor.
Özellik aktif olduğunda ekstra bir ayar yapmaya gerek yok. Arama başladığı anda otomatik olarak devreye giriyor. Ekranda da bunun aktif olduğuna dair küçük bir bilgilendirme yer alıyor.
Ama her şey otomatik değil. Diyelim ki bulunduğunuz ortamın sesini özellikle paylaşmak istiyorsunuz—örneğin bir konserdesiniz ya da doğa seslerini iletmek istiyorsunuz. Bu durumda özelliği tek dokunuşla kapatmak mümkün.
Son dönemde WhatsApp’ın attığı adımlar dikkat çekiyor. Ekran paylaşımı, artırılmış gerçeklik destekli görüntülü görüşmeler ve web üzerinden grup aramaları derken platform sürekli kendini yeniliyor.