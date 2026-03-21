WhatsApp aramalarında yeni dönem başlıyor

Günlük hayatın vazgeçilmez iletişim araçlarından biri haline gelen WhatsApp, bu kez kullanıcıların en çok şikayet ettiği konulardan birine odaklandı: arka plan gürültüsü. Özellikle kalabalık, rüzgarlı ya da trafikli ortamlarda yapılan görüşmelerde yaşanan ses karmaşası, artık büyük ölçüde ortadan kalkacak gibi görünüyor.

Meta çatısı altında faaliyet gösteren uygulama, sesli ve görüntülü aramalarda gürültüyü filtreleyen yeni bir sistemi test ediyor. Amaç net: Karşı tarafa sadece sizin sesiniz ulaşsın.