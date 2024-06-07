Whatsapp doğum tarihi girmeyen kullanıcılarda çalışmayacak, özellik Türkiye'ye henüz gelmedi

07 Haziran 2024 17:05 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 16:58

WhatsApp yapay zekaya geçiyor: Kullanıcılar için çok şey değişecek

WhatsApp yapay zekaya geçiyor: Kullanıcılar için çok şey değişecek

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların doğum tarihlerini girmelerini zorunlu kılacak.

Yeni getireceği özellik, beta sürümünde bulundu.

Uygulamanın "2.24.12.25" kodlu Android beta sürümünde tespit edilen bu özellik, kullanıcıların yaşlarını doğrulamalarını gerektirecek.

ABD'deki bazı eyaletlerde internet kullanımıyla ilgili yasalar doğrultusunda yaş doğrulaması gerekecek.

Ancak bu özellik Türkiye'deki kullanıcılar için henüz geçerli değil ve ne zaman uygulanacağı bilinmiyor.