Whatsapp doğum tarihi girmeyen kullanıcılarda çalışmayacak, özellik Türkiye'ye henüz gelmedi
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
07 Haziran 2024 17:05 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 16:58
WhatsApp, kullanıcıların doğum tarihlerini girmelerini zorunlu kılacak bir özellik üzerinde çalışıyor. Bu özellik, şimdilik Türkiye'deki kullanıcılar için bir şey ifade etmiyor, henüz ülkemize gelmedi. İşte detaylar...
Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların doğum tarihlerini girmelerini zorunlu kılacak.
Yeni getireceği özellik, beta sürümünde bulundu.
Uygulamanın "2.24.12.25" kodlu Android beta sürümünde tespit edilen bu özellik, kullanıcıların yaşlarını doğrulamalarını gerektirecek.
ABD'deki bazı eyaletlerde internet kullanımıyla ilgili yasalar doğrultusunda yaş doğrulaması gerekecek.
Ancak bu özellik Türkiye'deki kullanıcılar için henüz geçerli değil ve ne zaman uygulanacağı bilinmiyor.
Kaynak: TGRT Haber