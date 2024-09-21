WhatsApp güncellemesi ile hangi modellerde kullanılamayacağı belli oldu

21 Eylül 2024 14:10 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 14:18

META'nın yaptığı güncelleme açıklamasının ardından Whatsapp hangi telefonlarda kullanılmayacak, kaldırıldı mı belli oldu. Dünyanın her yerinde kullanılan Whatsapp uygulaması yeni güncelleme sonrasında bazı modellerde kullanılmayacak.

Hepimizin her gün sıklıkla kullandığı mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp​'a gelecek güncelleme​ sonrasında bazı cihazlarda uygulamanın kullanılamayacağı söyleniyor.

Milyonlarca kullanıcısı olan Whatsapp'ın hangi modellerde kaldırılacağı belli oldu.

WHATSAPP HANGİ MODELLERDE KULLANILAMAYACAK 2024?

1 Ekim 2024 tarihinden itibaren uygulamanın bazı telefon modellerinde kullanılamayacağı öne sürüldü. Uygulamanın kullanılamayacak olan modelleri şöyle belirlendi:

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 7s

Samsung Galaxy S7 Edge

Huawei Mate 9 Pro

Samsung Galaxy S7

Xiaomi Mi Note 2

Xiaomi Mi MIX 18K

OnePlus 3T

LG V20

Sony Xperia XZ

Asus ZenFone 3 Deluxe

Lenovo Moto Z

Xiaomi Mi 5 Pro

HTC 10 evo

OnePlus 3

HTC 10

Samsung Galaxy A9 Pro

Xiaomi Mi 5 Prime

WHATSAPP KAPANIYOR MU, KALKACAK MI?

Dünyanın her yerinde kullanılan Whatsapp uygulamasının 1 Ekim'de yapılacak olan güncelleme sonrası bazı modellerde kullanılamayacağı söyleniyor. Güncelleme tarihi ise 1 Ekim olarak belirlendi.