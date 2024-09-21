WhatsApp güncellemesi ile hangi modellerde kullanılamayacağı belli oldu
META'nın yaptığı güncelleme açıklamasının ardından Whatsapp hangi telefonlarda kullanılmayacak, kaldırıldı mı belli oldu. Dünyanın her yerinde kullanılan Whatsapp uygulaması yeni güncelleme sonrasında bazı modellerde kullanılmayacak.
Hepimizin her gün sıklıkla kullandığı mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp'a gelecek güncelleme sonrasında bazı cihazlarda uygulamanın kullanılamayacağı söyleniyor.
Milyonlarca kullanıcısı olan Whatsapp'ın hangi modellerde kaldırılacağı belli oldu.
WHATSAPP HANGİ MODELLERDE KULLANILAMAYACAK 2024?
1 Ekim 2024 tarihinden itibaren uygulamanın bazı telefon modellerinde kullanılamayacağı öne sürüldü. Uygulamanın kullanılamayacak olan modelleri şöyle belirlendi:
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 7s
Samsung Galaxy S7 Edge
Huawei Mate 9 Pro
Samsung Galaxy S7
Xiaomi Mi Note 2
Xiaomi Mi MIX 18K
OnePlus 3T
LG V20
Sony Xperia XZ
Asus ZenFone 3 Deluxe
Lenovo Moto Z
Xiaomi Mi 5 Pro
HTC 10 evo
OnePlus 3
HTC 10
Samsung Galaxy A9 Pro
Xiaomi Mi 5 Prime
WHATSAPP KAPANIYOR MU, KALKACAK MI?
Dünyanın her yerinde kullanılan Whatsapp uygulamasının 1 Ekim'de yapılacak olan güncelleme sonrası bazı modellerde kullanılamayacağı söyleniyor. Güncelleme tarihi ise 1 Ekim olarak belirlendi.
Telefonumu değiştireceğim zamanı gelmiş demek ki bir sürü telefon artık whatsapp'ı kullanamayacak