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WhatsApp kişisel bilgileri çalındı mı? WhatsApp yetkililerinden korkutan İsrail açıklaması

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
31 Ocak 2025 23:38 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 23:45
WhatsApp kişisel bilgileri çalındı mı? WhatsApp yetkililerinden korkutan İsrail açıklaması

The Guardian gazetesinin haberine göre, bir WhatsApp yetkilisi, gazeteciler ve sivil toplum üyelerinden oluşan yaklaşık 90 kişinin casus yazılımla hedef alındığı belirtildi. Haberin ardından vatandaşlar kişisel bilgilerin güvenliğini sorgulamaya başladı.

Paragon Solutions adlı İsrail şirketinin casus yazılımıyla gazeteciler ve sivil toplum üyelerinden oluşan yaklaşık 90 kişinin kişisel bilgilerini ele geçirdiği iddia edildi.

WhatsApp kişisel bilgileri çalındı mı? WhatsApp yetkililerinden korkutan İsrail açıklaması - 1. Resim

WHATSAPP KİŞİSEL BİLGİLERİ ÇALINDI MI?

Saldırıların grup sohbetlerine gönderilen kötü amaçlı PDF dosyaları aracılığıyla gerçekleştirildiği iddia edildi.

Öte yandan WhatsApp'ın, Paragon'a yasal uyarı mektubu gönderdiğini ve ilgili şirkete karşı yasal işlem başlatacağı açıklandı.

WhatsApp kişisel bilgileri çalındı mı? WhatsApp yetkililerinden korkutan İsrail açıklaması - 2. Resim

WHATSAPP’A KİM SALDIRDI?

Saldırının arkasında kim olduğuna dair henüz net bir açıklama getirilmezken Paragon ise henüz iddialara cevap vermedi.

Paragon'un casus yazılımı Graphite, bir telefona bulaştığında,  WhatsApp gibi şifreli uygulamalardan gelen mesajları okuyabiliyor ve telefona tam olarak erişebiliyor.

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Kaynak: TGRT Haber

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