Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

WhatsApp konuşmaları gizli değil iddiası: İş mahkemeye taşındı

Ocak 26, 2026 09:59
1
WhatsApp konuşmaları gizli değil iddiası: İş mahkemeye taşındı

Meta ve WhatsApp, kullanıcıların özel mesajlarını sakladığı ve analiz ettiği iddiasıyla ABD’de dava edildi.

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, gizlilik ve güvenlik konusunda uzun süredir savunduğu “uçtan uca şifreleme” iddiası nedeniyle ciddi bir hukuki süreçle karşı karşıya. WhatsApp’ın çatı şirketi Meta, kullanıcılarına yanlış ve yanıltıcı güvenlik vaatlerinde bulunduğu gerekçesiyle dava edildi.

2
WhatsApp konuşmaları gizli değil iddiası: İş mahkemeye taşındı

Bloomberg’in aktardığına göre dava, 23 Ocak Cuma günü San Francisco’daki bir ABD bölge mahkemesinde açıldı. Davacı grup ise oldukça geniş: Avustralya, Brezilya, Hindistan, Meksika ve Güney Afrika’dan kullanıcılar davada yer alıyor.

3
WhatsApp konuşmaları gizli değil iddiası: İş mahkemeye taşındı

“ÖZEL MESAJLAR SAKLANIYOR VE ANALİZ EDİLİYOR” İDDİASI

Davada öne sürülen iddialar oldukça çarpıcı. Davacılar, WhatsApp’ın kullanıcılarına “özel” olarak sunulan iletişimlerin neredeyse tamamını sakladığını, analiz ettiğini ve bunlara erişebildiğini ileri sürüyor. İddiaya göre Meta, çalışanlarının erişebildiği sohbet kayıtlarının içeriğini de muhafaza ediyor.

4
WhatsApp konuşmaları gizli değil iddiası: İş mahkemeye taşındı

Bu suçlamalar, WhatsApp’ın yıllardır temel özelliği olarak öne çıkardığı uçtan uca şifreleme söylemiyle doğrudan çelişiyor. Meta, bugüne kadar mesajların, fotoğrafların, videoların ve aramaların yalnızca gönderen ve alıcı tarafından görülebileceğini, kendilerinin bile bu içeriklere erişemediğini defalarca vurgulamıştı.

5
WhatsApp konuşmaları gizli değil iddiası: İş mahkemeye taşındı

SİGNAL PROTOKOLÜ TARTIŞMANIN MERKEZİNDE

WhatsApp ve Facebook Messenger, teknik altyapıda Signal protokolünü kullandığını söylüyor. Uygulamada sohbet ekranlarında da açıkça “Yalnızca bu sohbetteki kişiler mesajları okuyabilir, dinleyebilir veya paylaşabilir” ifadesi yer alıyor. Yani, kullanıcılara göre her şey baştan sona şifreli ve güvenli.

6
WhatsApp konuşmaları gizli değil iddiası: İş mahkemeye taşındı

Ancak davacılar, bu açıklamaların gerçeği yansıtmadığını ve Meta’nın teknik olarak mesaj içeriğine erişim sağlayabildiğini savunuyor. Dava dosyasında, bu durumun kullanıcıları yanıltan bir pazarlama stratejisi olduğu iddiası da yer alıyor.

7
WhatsApp konuşmaları gizli değil iddiası: İş mahkemeye taşındı

META’DAN SERT CEVAP: “ASILSIZ VE ABSÜRT”

Meta cephesi ise suçlamalara karşı oldukça net. Şirket, davayı “asılsız” olarak nitelendirirken, davacı avukatlarına karşı yaptırım talep edeceğini açıkladı. Meta sözcüsü, WhatsApp mesajlarının şifrelenmediğine dair iddiaları “kesinlikle yalan ve absürt” olarak tanımladı.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.