WhatsApp konuşmaları gizli değil iddiası: İş mahkemeye taşındı

SİGNAL PROTOKOLÜ TARTIŞMANIN MERKEZİNDE

WhatsApp ve Facebook Messenger, teknik altyapıda Signal protokolünü kullandığını söylüyor. Uygulamada sohbet ekranlarında da açıkça “Yalnızca bu sohbetteki kişiler mesajları okuyabilir, dinleyebilir veya paylaşabilir” ifadesi yer alıyor. Yani, kullanıcılara göre her şey baştan sona şifreli ve güvenli.