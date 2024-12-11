WhatsApp neden çöktü? Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı açıklama yaptı
WhatsApp’da yaşanan iletişim sorunlarının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından açıklama geldi. Vatandaşlar WhatsApp’ın çöküp çökmediğini araştırıyor.
Vatandaşlar popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp’da erişim sorunları yaşıyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan da konuya ilişkin açıklama yaptı.
WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?
Sosyal medyada çok sayıda vatandaş anlık olarak WhatsApp'a erişim sağlayamadıklarını bildiriyor.
WhatsApp gibi META'ya ait sosyal medya uygulamaları Instagram ve Facebook'a da erişim sorunları yaşandığı belirtildi.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ
Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama geldi.
Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan resmi X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Whatsapp servislerinde global bir hizmet kesintisi olduğu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz tarafından raporlanmıştır. Ekiplerimiz süreci takip etmektedir."