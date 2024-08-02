WhatsApp ve Facebook 10 günden fazla bir süredir Bangladeş'te kapalıydı! Erişimler kısıtlı olarak açıldı

02 Ağustos 2024 15:15 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 15:30

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformları arasında yer alan Facebook ve mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Bangladeş'te engellenmişti.

Bangladeş Telekomünikasyon Düzenleme Komisyonu tarafından açıklanan bilgilere göre platformlara erişim kısıtlı olarak tekrar açıldı.

BANGLADEŞ'TE FACEBOOK VE WHATSAPP NEDEN ENGELLENDİ

Bangladeş'te mobil internet kotalarına getirilen reform nedeniyle geçtiğimiz ay protestolar düzenlenmişti.

Protestoların ardından ülke genelinde Facebook ve WhatsApp engellenmişti.

Posta, Telekom, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Devlet Bakanı Zunaid Ahmet Palak tarafından açıklanan bilgilere göre Bangladeş yasalarına uymadığı gerekçesiyle platformların engellendiği belirtilmişti.