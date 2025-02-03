Whatsapp web çöktü mü? 3 Şubat günü bazı kullanıcılar yavaşlık sorunu olduğunu belirtti

03 Şubat 2025 16:46 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 16:48

Mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp'ta bazı kullanıcılar yavaşlık sorunu olduğunu belirtti. Uygulamada zaman zaman teknik sorunlar yaşanabiliyor ve son dakika sorunlar yaşanabiliyor.

Dünyanın her yerinde kullanılan Whatsapp Web versiyonunda bugün bazı teknik sorunlar yaşandı. 3 Şubat Pazartesi günü kullanıcılar uygulamada sorun olduğunu belirterek sosyal medyada paylaşım yaptı.

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA 3 ŞUBAT?

Popüler mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp Web versiyonunda bazı sorunlar yaşandığı belirtildi. Kullanıcılar uygulamaya giriş esnasında sorun yaşamazken mesaj gönderirken yavaşlık olduğunu paylaştı.

Raporlamalara bakıldığında uygulamada herhangi bir sorun yaşanmazken yavaşlık sorunun internet bağlantısından kaynaklı olduğu tahmin ediliyor.

WHATSAPP NEDEN YAVAŞ, SORUN MU VAR?

3 Şubat Pazartesi günü uygulamada bazı teknik sorunlar olduğu belirtildi. Bazı kullanıcılar sohbet ekranında yavaşlık olduğunu belirtirken bazı kullanıcılar sorunsuz olarak giriş yapabiliyor.

Zaman zaman meydana gelen ağ bağlantısı sorunlarında bu tarz problemler oluşabiliyor. İnternet bağlantınızı kontrol edip, uygulamayı yenileyebilirsiniz.