WhatsApp yeni güncelleme ile sohbet baloncuklarının rengini değiştirmeye izin verecek

25 May 2024 16:55 - Güncelleme : 25 May 2024 17:00

WhatsApp'ın klasik yeşil renginden sıkılan kullanıcılar için müjde geldi.

Popüler mesajlaşma uygulaması, sohbet baloncuklarının rengini değiştirme özelliği ile karşımıza çıkacak.

Bu yeni tema özelliği, kullanıcılara varsayılan sohbet temasını kişisel tercihlerine göre seçme olanağı tanıyor.

Bu özelleştirme seçeneği, şu anda iOS kullanıcıları için geleceği belirtiliyor.

Paylaşılan ekran görüntülerine göre kullanıcılar, sohbet balonları için beş farklı renkten birini ve bir duvar kağıdı seçebilecekler.

Seçilen tema sadece kullanıcı için görülebilir olacak, karşı tarafta herhangi bir değişiklik olmayacak.