WhatsApp yeni güncelleme ile sohbet baloncuklarının rengini değiştirmeye izin verecek
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
25 May 2024 16:55 - Güncelleme : 25 May 2024 17:00
WhatsApp'ın klasik yeşil rengi yıllardır en bilinir noktası halinde. Kullanıcılar, yeni güncelleme ile sohbet baloncuklarının rengini değiştirebilecek. Peki, Whatsapp sohbet teması ve rengi nasıl değiştirilir? İşte detaylar...
WhatsApp'ın klasik yeşil renginden sıkılan kullanıcılar için müjde geldi.
Popüler mesajlaşma uygulaması, sohbet baloncuklarının rengini değiştirme özelliği ile karşımıza çıkacak.
Bu yeni tema özelliği, kullanıcılara varsayılan sohbet temasını kişisel tercihlerine göre seçme olanağı tanıyor.
Bu özelleştirme seçeneği, şu anda iOS kullanıcıları için geleceği belirtiliyor.
Paylaşılan ekran görüntülerine göre kullanıcılar, sohbet balonları için beş farklı renkten birini ve bir duvar kağıdı seçebilecekler.
Seçilen tema sadece kullanıcı için görülebilir olacak, karşı tarafta herhangi bir değişiklik olmayacak.
Kaynak: TGRT Haber