WhatsApp'a erişim problemleri yaşanıyor (30 Mayıs 2024)

30 May 2024 14:16 - Güncelleme : 30 May 2024 14:23

ABD'li teknoloji devi META'nın sahip olduğu mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a bazı erişim problemleri yaşanıyor.

Kullanıcılar "Bağlanıyor" sorununun nasıl çözüleceğini merak ediyor.

30 Mayıs saat 14.00 sularında WhatsApp'a erişim problemleri yaşanmaya başladı.

Kullanıcılar giriş yaparken meydana gelen bir sorundan dolayı "Bağlanıyor" ifadesi ile karşılaştılar.

Yetkililer tarafından problemin neden kaynaklandığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Kullanıcılar tarafından aktarılan bilgilere göre "WhatsApp Web" uygulaması üzerinde bu problemler yaşanıyor.

Telefondan kullanıcılar sorunsuz bir şekilde erişim sağlayabiliyor.

Downdetector'un aktardığı verilere göre son 24 saat içerisinde WhatsApp'ta yaşanan kesintiler ise şöyle: