WhatsApp'ın hangi telefonlardan kaldırılacağı belli oldu

21 Ağustos 2024 15:27 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 15:40

META'nın sahip olduğu mesajlaşma platformu WhatsApp her yıl eski teknolojilere sahip telefon modellerine olan desteğini kesiyor.

1 Eylül 2024 yılı itibarıyla WhatsApp'ın desteği keseceği telefonların listesi belli oldu.

Vatandaşlar tarafından yayınlanan bu listede hangi telefon modellerinin olduğu merak ediliyor.

WHATSAPP HANGİ TELEFONLARDAN KALDIRILACAK 2024?

Açıklanan bilgilere göre Samsung Galaxy S3 mini modelinin de aralarında bulunduğu 26 telefonda artık WhatsApp uygulaması çalışmayacak.

Bu telefon modelleri ise şöyle:

Samsung Galaxy Core Samsung Galaxy Trend Lite Samsung Galaxy Ace 2 Samsung Galaxy S3 mini Samsung Galaxy Trend II Samsung Galaxy Xcover 2 Huawei Ascend Mate Huawei Ascend G740 Huawei Ascend D2 LG Optimus L3 II Dual LG Optimus L5 II LG Optimus F5 LG Optimus L3 II LG Optimus L7II LG Optimus L5 Dual LG Optimus L7 Dual LG Optimus F3 LG Optimus F3Q LG Optimus L2 II LG Optimus L4 II LG Optimus F6 LG Enact LG Lucid 2 LG Optimus F7 Lenovo A820 Sony Xperia M

WHATSAPP ARTIK BU TELEFONLARDA ÇALIŞMAYACAK NE YAPMALIYIM?

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte eski telefonlara yapılacak olan güncellemeler yavaşlamaya neden olabiliyor.

Bu nedenden dolayı da WhatsApp gibi uygulamalar da bir süre sonra bu cihazlara desteği sonlandırıyor.

Desteği sonlanan cihazlarda artık WhatsApp uygulamasını kullanmanın hiçbir yöntemi bulunmuyor.