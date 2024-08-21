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WhatsApp'ın hangi telefonlardan kaldırılacağı belli oldu

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
21 Ağustos 2024 15:27 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 15:40
WhatsApp&#039;ın hangi telefonlardan kaldırılacağı belli oldu

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp'ın 2024 yılında kaldırılacağı telefonlar belli oldu. Açıklanan bilgilere göre 1 Eylül 2024 tarihinden itibaren artık bu telefonlarda WhatsApp kullanılmayacak.

META'nın sahip olduğu mesajlaşma platformu WhatsApp her yıl eski teknolojilere sahip telefon modellerine olan desteğini kesiyor.

1 Eylül 2024 yılı itibarıyla WhatsApp'ın desteği keseceği telefonların listesi belli oldu.

Vatandaşlar tarafından yayınlanan bu listede hangi telefon modellerinin olduğu merak ediliyor.

WhatsApp'ın hangi telefonlardan kaldırılacağı belli oldu - 1. Resim

WHATSAPP HANGİ TELEFONLARDAN KALDIRILACAK 2024?

Açıklanan bilgilere göre Samsung Galaxy S3 mini modelinin de aralarında bulunduğu 26 telefonda artık WhatsApp uygulaması çalışmayacak.

Bu telefon modelleri ise şöyle:

  1. Samsung Galaxy Core
  2. Samsung Galaxy Trend Lite
  3. Samsung Galaxy Ace 2
  4. Samsung Galaxy S3 mini
  5. Samsung Galaxy Trend II
  6. Samsung Galaxy Xcover 2
  7. Huawei Ascend Mate
  8. Huawei Ascend G740
  9. Huawei Ascend D2
  10. LG Optimus L3 II Dual
  11. LG Optimus L5 II
  12. LG Optimus F5
  13. LG Optimus L3 II
  14. LG Optimus L7II
  15. LG Optimus L5 Dual
  16. LG Optimus L7 Dual
  17. LG Optimus F3
  18. LG Optimus F3Q
  19. LG Optimus L2 II
  20. LG Optimus L4 II
  21. LG Optimus F6
  22. LG Enact
  23. LG Lucid 2
  24. LG Optimus F7
  25. Lenovo A820
  26. Sony Xperia M

WhatsApp'ın hangi telefonlardan kaldırılacağı belli oldu - 2. Resim

WHATSAPP ARTIK BU TELEFONLARDA ÇALIŞMAYACAK NE YAPMALIYIM?

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte eski telefonlara yapılacak olan güncellemeler yavaşlamaya neden olabiliyor.

Bu nedenden dolayı da WhatsApp gibi uygulamalar da bir süre sonra bu cihazlara desteği sonlandırıyor. 

Desteği sonlanan cihazlarda artık WhatsApp uygulamasını kullanmanın hiçbir yöntemi bulunmuyor.

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Kaynak: TGRT HABER
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