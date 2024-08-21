WhatsApp'ın hangi telefonlardan kaldırılacağı belli oldu
Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp'ın 2024 yılında kaldırılacağı telefonlar belli oldu. Açıklanan bilgilere göre 1 Eylül 2024 tarihinden itibaren artık bu telefonlarda WhatsApp kullanılmayacak.
META'nın sahip olduğu mesajlaşma platformu WhatsApp her yıl eski teknolojilere sahip telefon modellerine olan desteğini kesiyor.
1 Eylül 2024 yılı itibarıyla WhatsApp'ın desteği keseceği telefonların listesi belli oldu.
Vatandaşlar tarafından yayınlanan bu listede hangi telefon modellerinin olduğu merak ediliyor.
WHATSAPP HANGİ TELEFONLARDAN KALDIRILACAK 2024?
Açıklanan bilgilere göre Samsung Galaxy S3 mini modelinin de aralarında bulunduğu 26 telefonda artık WhatsApp uygulaması çalışmayacak.
Bu telefon modelleri ise şöyle:
- Samsung Galaxy Core
- Samsung Galaxy Trend Lite
- Samsung Galaxy Ace 2
- Samsung Galaxy S3 mini
- Samsung Galaxy Trend II
- Samsung Galaxy Xcover 2
- Huawei Ascend Mate
- Huawei Ascend G740
- Huawei Ascend D2
- LG Optimus L3 II Dual
- LG Optimus L5 II
- LG Optimus F5
- LG Optimus L3 II
- LG Optimus L7II
- LG Optimus L5 Dual
- LG Optimus L7 Dual
- LG Optimus F3
- LG Optimus F3Q
- LG Optimus L2 II
- LG Optimus L4 II
- LG Optimus F6
- LG Enact
- LG Lucid 2
- LG Optimus F7
- Lenovo A820
- Sony Xperia M
WHATSAPP ARTIK BU TELEFONLARDA ÇALIŞMAYACAK NE YAPMALIYIM?
Teknolojinin gelişmesi ile birlikte eski telefonlara yapılacak olan güncellemeler yavaşlamaya neden olabiliyor.
Bu nedenden dolayı da WhatsApp gibi uygulamalar da bir süre sonra bu cihazlara desteği sonlandırıyor.
Desteği sonlanan cihazlarda artık WhatsApp uygulamasını kullanmanın hiçbir yöntemi bulunmuyor.