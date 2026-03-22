WhatsApp'ta dil engeli kalkıyor: Otomatik çeviri geliyor

Mart 22, 2026 10:58
1
WhatsApp’ta dil engeli kalkıyor: Otomatik çeviri geliyor

WhatsApp, iOS kullanıcıları için dikkat çeken yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Platformun beta sürümünde test edilmeye başlanan otomatik mesaj çevirisi aracı, farklı diller konuşan kullanıcılar arasındaki iletişimi epey kolaylaştıracak gibi görünüyor.

Dahası, bu yenilik devreye alınırken uçtan uca şifreleme yapısı da bozulmuyor. Yani mesajların gizliliği korunmaya devam ediyor. Bu da özelliği yalnızca pratik değil, aynı zamanda güven veren bir adım haline getiriyor.

WhatsApp’ta dil engeli kalkıyor: Otomatik çeviri geliyor

MESAJLARI TEK TEK ÇEVİRMEK GEREKMEYECEK

WhatsApp’ın önceki beta sürümlerinde kullanıcıların mesajları manuel olarak seçip çevirmesi gerekiyordu. Yeni test sürümüyle birlikte bu zahmetli yapı değişiyor. TestFlight üzerinden dağıtılan iOS 26.11.10.70 beta sürümünde, uygulamanın 21 farklı dilde otomatik mesaj çevirisine hazırlandığı görüldü.

Böylece özellikle çoklu mesajlarda yaşanan karışıklık ortadan kalkacak. Kullanıcı, hangi dilden hangi dile çeviri yapılacağını bir kez belirleyecek; sonrasında sistem bu işlemi otomatik olarak sürdürecek.

WhatsApp’ta dil engeli kalkıyor: Otomatik çeviri geliyor

ÇEVİRİ CİHAZ İÇİNDE YAPILACAK

Yeni sistemin en dikkat çeken taraflarından biri de çevirilerin tamamen cihaz üzerinde gerçekleşmesi. Bunun için kullanıcıların ilgili dil paketlerini indirmesi gerekecek. WhatsApp, Apple’ın API altyapısını kullanarak çeviri işlemlerini yerel olarak gerçekleştirecek.

Bu sayede mesajlar internet bağlantısı olmadan da anında çevrilebilecek. Daha da önemlisi, veriler herhangi bir üçüncü taraf sunucuya gönderilmeyecek. Yani konuşmalar gizliliğini koruyacak, hem de tam anlamıyla.

WhatsApp’ta dil engeli kalkıyor: Otomatik çeviri geliyor

ORİJİNAL MESAJ DA GÖRÜLEBİLECEK

Otomatik çeviri aktif olduğunda gelen mesajlar doğrudan seçilen hedef dile çevrilecek. Ancak kullanıcı isterse bağlam menüsü üzerinden mesajın orijinal halini de görüntüleyebilecek. Çeviriyi kaldırma seçeneği de sunulacak.

Bu küçük ama önemli detay, özellikle anlam kaymalarını kontrol etmek isteyen kullanıcılar için işe yarayacak gibi duruyor.

WhatsApp’ta dil engeli kalkıyor: Otomatik çeviri geliyor

GRUP SOHBETLERİNDE SINIRLAMA VAR

WhatsApp’ın bu özelliği hem bireysel hem de grup sohbetlerinde çalıştırmayı hedeflediği belirtiliyor. Fakat grup tarafında önemli bir sınır var. Otomatik çevirinin sağlıklı çalışabilmesi için gruptaki tüm katılımcıların aynı dilde mesaj gönderiyor olması gerekecek.

WhatsApp’ta dil engeli kalkıyor: Otomatik çeviri geliyor

Eğer grupta farklı bir dilde mesaj atan biri olursa, o mesajlar çevrilmeyecek. Kanallar tarafında ise şimdilik çeviri desteği düşünülmüyor.

Kullanılabilecek dil sayısı, cihazda yüklü olan iOS sürümüne bağlı olacak. Eski iOS sürümlerinde tüm dil paketleri desteklenmediği için bazı kullanıcılar 21 dilden daha az seçenek görebilecek.

