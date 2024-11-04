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Whatsapp'ta erişim sorunları yaşanıyor! 4 Kasım uygulama neden açılmıyor?

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
04 Kasım 2024 16:01 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 16:02
Whatsapp&#039;ta erişim sorunları yaşanıyor! 4 Kasım uygulama neden açılmıyor?

Dünyanın her yerinde kullanılan Whatsapp uygulamasında bugün bazı bağlantı hataları yaşanmasının ardından kullanıcılar sorun olup olmadığını araştırmaya başladı. 15.00 civarında bazı teknik sorunlar meydana geldi.

4 Kasım Pazartesi günü mesajlaşma​ uygulaması olan Whatsapp​'ta sorun yaşandı. Kullanıcılar giriş esnasında bağlantı hatası ile karşılaşırken çöktüğüne dair paylaşımlarda bulundu.

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR 4 KASIM 2024?

4 Kasım günü Whatsapp uygulamasında yaşanan teknik problemler sebebiyle kullanıcılar giriş esnasında sorun yaşadı.

X platformu üzerinde kullanıcılar uygulamanın neden açılmadığına dair paylaşımlarda bulunurken ekipten henüz bir açıklama gelmedi.

Downdetector raporları ise şöyle:

Whatsapp'ta erişim sorunları yaşanıyor! 4 Kasım uygulama neden açılmıyor? - 1. Resim

WHATSAPP BAĞLANTI HATASI

Bugün mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp'ta bazı teknik sorunlar yaşandı.

Mesaj göndermeme ve alamam hatasıyla beraber teknik problem yaşandığı anlaşılırken ekipten henüz bir açıklama gelmedi.

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Kaynak: TGRT Haber
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