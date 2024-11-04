Whatsapp'ta erişim sorunları yaşanıyor! 4 Kasım uygulama neden açılmıyor?

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

04 Kasım 2024 16:01 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 16:02

Dünyanın her yerinde kullanılan Whatsapp uygulamasında bugün bazı bağlantı hataları yaşanmasının ardından kullanıcılar sorun olup olmadığını araştırmaya başladı. 15.00 civarında bazı teknik sorunlar meydana geldi.

4 Kasım Pazartesi günü mesajlaşma​ uygulaması olan Whatsapp​'ta sorun yaşandı. Kullanıcılar giriş esnasında bağlantı hatası ile karşılaşırken çöktüğüne dair paylaşımlarda bulundu. WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR 4 KASIM 2024? 4 Kasım günü Whatsapp uygulamasında yaşanan teknik problemler sebebiyle kullanıcılar giriş esnasında sorun yaşadı. X platformu üzerinde kullanıcılar uygulamanın neden açılmadığına dair paylaşımlarda bulunurken ekipten henüz bir açıklama gelmedi. Downdetector raporları ise şöyle: WHATSAPP BAĞLANTI HATASI Bugün mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp'ta bazı teknik sorunlar yaşandı. Mesaj göndermeme ve alamam hatasıyla beraber teknik problem yaşandığı anlaşılırken ekipten henüz bir açıklama gelmedi. İlgili Haberler WhatsApp'tan dolandırıcılığa karşı yeni adım: Şüpheli bağlantıları doğrulayabileceksiniz