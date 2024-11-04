Whatsapp'ta erişim sorunları yaşanıyor! 4 Kasım uygulama neden açılmıyor?
Dünyanın her yerinde kullanılan Whatsapp uygulamasında bugün bazı bağlantı hataları yaşanmasının ardından kullanıcılar sorun olup olmadığını araştırmaya başladı. 15.00 civarında bazı teknik sorunlar meydana geldi.
4 Kasım Pazartesi günü mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp'ta sorun yaşandı. Kullanıcılar giriş esnasında bağlantı hatası ile karşılaşırken çöktüğüne dair paylaşımlarda bulundu.
WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR 4 KASIM 2024?
4 Kasım günü Whatsapp uygulamasında yaşanan teknik problemler sebebiyle kullanıcılar giriş esnasında sorun yaşadı.
X platformu üzerinde kullanıcılar uygulamanın neden açılmadığına dair paylaşımlarda bulunurken ekipten henüz bir açıklama gelmedi.
Downdetector raporları ise şöyle:
WHATSAPP BAĞLANTI HATASI
Bugün mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp'ta bazı teknik sorunlar yaşandı.
Mesaj göndermeme ve alamam hatasıyla beraber teknik problem yaşandığı anlaşılırken ekipten henüz bir açıklama gelmedi.