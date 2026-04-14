WhatsApp'tan yeni güvenlik hamlesi: Anlık takip modu geliyor

Serhat Yıldız
14.04.2026
saat ikonu 15:53
14.04.2026
saat ikonu 15:53
WhatsApp'tan yeni güvenlik hamlesi: Anlık takip modu geliyor

WhatsApp son dönemde durum güncellemeleri ve arayüz tarafında yaptığı yeniliklerle gündeme geliyordu. Şimdi ise odağını güvenliğe çevirmiş durumda. Özellikle birden fazla cihazdan WhatsApp kullanan kullanıcılar için daha güçlü koruma sağlayacak yeni özellikler üzerinde çalışılıyor.

Şirketin planladığı güncellemelerle birlikte kullanıcılar, hesaplarının bağlı olduğu cihazlar üzerinde çok daha fazla kontrol sahibi olacak. Yani açıkçası, hesabınıza başka bir cihazdan erişildiğinde bunu fark etmek artık çok daha kolay hale gelecek.

SOHBET KİLİDİ BAĞLI CİHAZLARA DA GELİYOR

Yeni güncellemenin en dikkat çeken tarafı, sohbet kilidi özelliğinin bağlı cihazlara da taşınması. Daha önce bu özellik yalnızca ana telefonda kullanılabiliyordu.

Yakında ise bilgisayar veya tablet gibi WhatsApp’a bağlı cihazlarda da sohbet kilidi aktif edilebilecek.

Kullanıcılar belirledikleri özel bir şifre sayesinde hassas konuşmalarını koruma altına alabilecek. Böylece hesabınıza farklı bir cihazdan erişilse bile, kilitli sohbetlerin görüntülenmesi mümkün olmayacak. Özellikle ortak kullanılan bilgisayarlar için bu özellik ciddi bir güvenlik avantajı sağlayabilir.

BAĞLI CİHAZLAR İÇİN ANLIK UYARI SİSTEMİ

WhatsApp’ın üzerinde çalıştığı bir diğer yenilik ise bağlı cihaz aktivitelerini daha şeffaf hale getirmek. Mevcut sistemde kullanıcılar hesaplarına bağlı cihazları görebiliyor ancak aktif kullanımın takibi için listeyi manuel olarak kontrol etmek gerekiyor.

Yeni sistemde ise bu durum değişiyor. Eğer aynı anda birden fazla cihaz WhatsApp hesabını kullanıyorsa, uygulama bunu algılayıp kullanıcıya anlık bildirim gönderecek.

Örneğin siz telefonda WhatsApp kullanırken başka bir cihazda oturum açılırsa, uygulama hemen uyarı verecek. Böylece olası yetkisiz erişimler çok daha hızlı fark edilebilecek. Kullanıcılar da isterlerse o cihazdaki oturumu anında sonlandırabilecek.

BİLDİRİMLER DOĞRUDAN ANA CİHAZA GELECEK

WhatsApp, bildirim sisteminde gereksiz uyarıların önüne geçmek için yalnızca eş zamanlı kullanım senaryolarını temel almayı planlıyor. Yani sistem, kullanıcıyı sürekli bildirim yağmuruna tutmak yerine gerçekten dikkat edilmesi gereken durumlarda devreye girecek.

