Wimbledon tek kadınlar finalini Çek Barbora Krejcikova kazandı

14 Temmuz 2024 19:21 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 19:29

Barbora Krejcikova Wimbledon'ın tek kadınlar finalinde şampiyon oldu!

Barbora Krejcikova Wimbledon'ın tek kadınlar finalinde şampiyon oldu!

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası olan Wimbledon'da tek kadınlar finali 13 Temmuz'da düzenlendi.

7 numaralı seribaşı Jasmine Paolini ve 31 numaralı seribaşı Barbora Krejcikova finale yükselen isimler oldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvada kazanan tenisi yakından takip eden vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

WİMBLEDON KADINLAR FİNALİ KİM KAZANDI?

Çek Barbora Krejcikova rakibini 2-1 yenerek şampiyon oldu.

İlk seti 6-2 skorla kazanan Krejcikova, ikinci seti ise 6-2 kaybetti.

Final setine kalan karşılaşmada başarılı tenisçi 1 saat 56 dakika sonunda rakibini 6-4 yenerek korttan galip ayrıldı.

WİMBLEDON ERKEKLER FİNALİNİ KİM KAZANDI?

Erkekler finali ise 14 Temmuz Pazar günü (bugün) oynandı.

Carlos Alcaraz ile Novak Djokovic'in karşı karşıya geldi.

Carlos Alcaraz rakibini 3-0 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

Geçtiğimiz sezonda ikili arasında gerçekleşen finali Carlos Alcaraz 3-2 kazanmıştı.