Windows 10 desteği 11 Haziran'da bitecek, bilgisayarlar otomatik yükseltilecek
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
12 May 2024 19:15 - Güncelleme : 12 May 2024 19:50
Microsoft'un duyurusuna göre, Windows 10'un 21H2 sürümü için destek 11 Haziran'da sona erecek ve bilgisayarlar otomatik olarak Windows 11'e yükseltilecek. Peki, Windows 10 desteği ne zaman bitecek, Windows 11'e geçmek zorunlu mu? Detaylar haberimizde!
Microsoft, uzun süredir kullanımda olan Windows 10 işletim sisteminin desteğinin sona ereceğini duyurdu.
Özellikle 21H2 sürümü için 11 Haziran itibarıyla destekleme son verilecek.
Bu kararla birlikte, Windows 10 kullanan cihazlar otomatik olarak Windows 11'e yükseltilecek.
Destek süresinin sona ermesiyle birlikte, bu sürümü kullanan bilgisayarlar artık güncelleme almayacak.
Microsoft, bu tarihten sonra Windows 11'e geçişin kaçınılmaz olduğunu belirtiyor.
Windows 11'e geçişin, kullanıcıların daha güncel bir deneyim yaşamasını sağlayacağı belirtiliyor.
Kaynak: TGRT Haber