Windows 10'da Word, Excel, Powerpoint çalışmayacak mı? Microsoft Office desteğinin ne zaman biteceğini açıkladı

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

16 Ocak 2025 11:33 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 12:03

Windows 10'da artık Office programlarının çalışmayacağı açıklandı. Microsoft tarafından açıklanan bilgilere göre Office desteği bu yıl Windows 10'da sona erecek. Kullanıcılar tarafından Windows 10'da Office desteğinin ne zaman biteceği araştırılmaya başlandı. Açıklanan bilgilere göre 14 Ekim 2025 tarihinde destek sona erecek.

ABD'li teknoloji devi Microsoft belirli periyotlarda işletim sistemi Windows'u güncellemeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda Windows 11'i çıkartan şirket artık kullanıcılarını yeni işletim sistemine geçmelerini istiyor. Son yaptığı açıklamada 2025'i "Windows 11 PC yenileme yılı" olarak adlandırmışlardı. Bu kapsamda Microsoft, kullanıcıları Windows 10'dan 11'e geçirmek için ilk hamlelerini yapmaya başladı. WİNDOWS 10'DA WORD, EXCEL, POWERPOİNT ÇALIŞMAYACAK MI? Microsoft tarafından açıklanan bilgilere göre Windows 11'in kullanım oranı Windows 10'un gerisinde kalıyor. Windows 11'e insanların geçmesini teşvik etmek için içerisinde Word, Excel ve Powerpoint'in bulunduğu Office uygulamalarının desteğinin kesileceğini açıkladı. Bu karar ile kullanıcıların Windows 11'e geçişinin hızlanması planlanıyor. WİNDOWS 10 OFFİCE DESTEĞİ NE ZAMAN BİTECEK? Windows 10'da Office desteğinin 14 Ekim 2025 tarihinde sona ereceği açıklandı. Kullanıcılar bu tarihe kadar Word, Excel, Powerpoint gibi uygulamaları kullanmaya devam edecek. Ancak bu tarihten sonra uygulamalar açılmayacak. Kullanıcıların bu uygulamaları kullanmak için bilgisayarlarının işletim sistemlerini Windows 11'e yükseltmeleri gerekecek. Donanım sıkıntılarından dolayı yükseltmek istemeyen kullanıcılar ise Office uygulamalarının internet versiyonlarını kullanabilecek. İlgili Haberler Microsoft düğmeye bastı: Sevilen Windows 11 özelliği sessiz sedasız rafa kaldırıldı Windows 11'in "Keşke böyle olsaydı" dedirten özelliği ortaya çıktı! Microsoft iptal etmiş Windows 11'e hâlâ geçmeyenler yandı: Microsoft'tan kullanıcıları şoke eden Office kararı!