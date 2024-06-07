Windows 12'nin gelmeyeceği açıklandı, Microsoft uzun bir süre Windows 11'i güncelleyecek

07 Haziran 2024 19:02 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 18:27

Microsoft, Windows 10’un 2025’e kadar destekleneceğini duyurmuştu.

Aynı anda hem Windows 10 hem de Windows 11’i desteklemesi gerektiğini belirtirken, kullanıcılar Windows 12 ne zaman gelecek sorusunu gündeme getirdi.

Üçüncü bir işletim sistemi olan Windows 12'yi çıkarmak, Microsoft’un iş yükünü artıracağı kesin.

Bunun yerine, Windows 11’in yeni sürümü 24H2 ile mevcut sistemi büyük ölçüde güncelleyecekler.

Kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi hedefleyen. Microsoft’un işlerini daha düzenli ve sorunsuz yürütmesine yardımcı olacak.

Ayrıca Windows sürüm sayısı atlaması da yapabiliyor. Örneğin, Windows 8'in ardından 8.1 çıktığı için hiçbir zaman Windows 9 yayınlanmadı.

9 yayınlanmadan, Windows 10 sürümüne geçildi.

Dolayısıyla, Windows 11'e gelen güncelleme de böyle olursa, yıllar sonra bir sonraki sürüm olarak Windows 13'ü görebiliriz.