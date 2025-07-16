Wolfsberger Beşiktaş CANLI nereden izlenir? ŞİFRESİZ yayınlanacak

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bu akşam Wolfsberger ile karşı karşıya gelecek. Avusturya’daki kampta oynanacak maç, taraftarlar tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

WOLFSBERGER BEŞİKTAŞ CANLI İZLE

Wolfsberger ile Beşiktaş arasındaki hazırlık maçı, HT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Müsabaka, Avusturya’nın Kapfenberg kentindeki Alpenstadion Kapfenberg’de oynanacak. Karşılaşma, taraftarların yeni transferlerin performansını görme fırsatı sunacak.

Beşiktaş, yeni sezon öncesi oynadığı iki hazırlık maçında St. Pölten’i 2-0 yenerken, Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in yeni transferler Orkun Kökçü ve Tammy Abraham’a şans vermesi durumunda, bu oyuncuların performansı merakla bekleniyor. Taraftarlar, özellikle Benfica’dan kadroya katılan Orkun Kökçü’nün sahada olup olmayacağını öğrenmek için maçı yakından takip edecek.

WOLFSBERGER - BEŞİKTAŞ NEREDE İZLENİR?

Wolfsberger ile Beşiktaş arasındaki hazırlık maçı, HT Spor kanalında canlı olarak yayınlanacak. Müsabaka, Avusturya’nın Kapfenberg kentinde bulunan Alpenstadion Kapfenberg’de oynanacak. Taraftarlar, maçı televizyon ekranlarından canlı takip edebilecek.

Beşiktaş, kamp sürecindeki son hazırlık maçında ise 17 Temmuz Perşembe günü Slovakya temsilcisi Petrzalka 1898 ile karşılaşacak. Bu maç ise Ergo Arena’da TSİ 19.30’da başlayacak.

WOLFSBERGER BEŞİKTAŞ MAÇ KADROSU 11'LER

Beşiktaş’ın Wolfsberger karşısındaki ilk 11’i şu şekilde açıklandı:

Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Jurasek, Demir Ege, Kartal, Rafa Silva, Rashica, Joao Mario, Abraham.

Kadroda yeni transfer Tammy Abraham da yer alacak. Ancak Orkun Kökçü’nün bu maçta oynayıp oynamayacağı teknik direktörün kararına bağlı olacak.

WOLFSBERGER BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Wolfsberger ile Beşiktaş arasındaki hazırlık maçı, bu akşam saat 19.30’da başlayacak ve HT Spor ekranlarından canlı olarak yayımlanacak. Müsabaka, Avusturya’nın Kapfenberg kentindeki Alpenstadion Kapfenberg’de oynanacak. Karşılaşma, Beşiktaş’ın yeni sezon hazırlıkları kapsamında üçüncü hazırlık maçı olacak.