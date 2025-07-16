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Wolfsberger Beşiktaş CANLI nereden izlenir? ŞİFRESİZ yayınlanacak

Wolfsberger Beşiktaş canlı yayın ile ekranlara geliyor. Beşiktaş, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Avusturya ekiplerinden Wolfsberger ile bu akşam kritik bir hazırlık maçına çıkıyor. Yeni transferler Orkun Kökçü ve Tammy Abraham’ın siyah-beyazlı formayla ilk kez sahaya çıkma ihtimali taraftarlar arasında heyecan oluşturuyor. Wolfsberger Beşiktaş maçı canlı olarak izlenebilecek.

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Wolfsberger Beşiktaş CANLI nereden izlenir? ŞİFRESİZ yayınlanacak
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
16.07.2025
saat ikonu 18:45
|
GÜNCELLEME:
16.07.2025
saat ikonu 18:47

, hazırlıkları kapsamında bu akşam Wolfsberger ile karşı karşıya gelecek. Avusturya’daki kampta oynanacak maç, taraftarlar tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

WOLFSBERGER BEŞİKTAŞ CANLI İZLE

Wolfsberger ile Beşiktaş arasındaki , HT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Müsabaka, Avusturya’nın Kapfenberg kentindeki Alpenstadion Kapfenberg’de oynanacak. Karşılaşma, taraftarların yeni transferlerin performansını görme fırsatı sunacak.

Wolfsberger Beşiktaş CANLI nereden izlenir? ŞİFRESİZ yayınlanacak

Beşiktaş, yeni sezon öncesi oynadığı iki hazırlık maçında St. Pölten’i 2-0 yenerken, Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in yeni transferler ve Tammy Abraham’a şans vermesi durumunda, bu oyuncuların performansı merakla bekleniyor. Taraftarlar, özellikle Benfica’dan kadroya katılan Orkun Kökçü’nün sahada olup olmayacağını öğrenmek için maçı yakından takip edecek.

WOLFSBERGER - BEŞİKTAŞ NEREDE İZLENİR?

Wolfsberger ile Beşiktaş arasındaki hazırlık maçı, HT Spor kanalında canlı olarak yayınlanacak. Müsabaka, Avusturya’nın Kapfenberg kentinde bulunan Alpenstadion Kapfenberg’de oynanacak. Taraftarlar, maçı televizyon ekranlarından canlı takip edebilecek.

Wolfsberger Beşiktaş CANLI nereden izlenir? ŞİFRESİZ yayınlanacak

Beşiktaş, kamp sürecindeki son hazırlık maçında ise 17 Temmuz Perşembe günü Slovakya temsilcisi Petrzalka 1898 ile karşılaşacak. Bu maç ise Ergo Arena’da TSİ 19.30’da başlayacak.

WOLFSBERGER BEŞİKTAŞ MAÇ KADROSU 11'LER

Beşiktaş’ın Wolfsberger karşısındaki ilk 11’i şu şekilde açıklandı:

Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Jurasek, Demir Ege, Kartal, Rafa Silva, Rashica, Joao Mario, Abraham.

Kadroda yeni transfer Tammy Abraham da yer alacak. Ancak Orkun Kökçü’nün bu maçta oynayıp oynamayacağı teknik direktörün kararına bağlı olacak.

Wolfsberger Beşiktaş CANLI nereden izlenir? ŞİFRESİZ yayınlanacak

WOLFSBERGER BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Wolfsberger ile Beşiktaş arasındaki hazırlık maçı, bu akşam saat 19.30’da başlayacak ve HT Spor ekranlarından canlı olarak yayımlanacak. Müsabaka, Avusturya’nın Kapfenberg kentindeki Alpenstadion Kapfenberg’de oynanacak. Karşılaşma, Beşiktaş’ın yeni sezon hazırlıkları kapsamında üçüncü hazırlık maçı olacak.

Wolfsberger Beşiktaş CANLI nereden izlenir? ŞİFRESİZ yayınlanacak
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