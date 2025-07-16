Wolfsberger Beşiktaş maç kadrosu, muhtemel ilk 11! Orkun Kökçü hazırlık maçında oynayacak mı?

Yeni sezon için iddialı bir kadro kuran Beşiktaş bugün 3. hazırlık maçına çıkacak. İlk hazırlık maçında St. Pölten karşısında 2-0 galibiyet alan siyah-beyazlılar, 2. maçta ise Admira Wacker ile berabere kalmıştı.

Bugün ise Beşiktaş, Avusturya ekibi Wolfsberger ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından Wolfsberger - Beşiktaş maçında Orkun Kökçü'nün oynayıp oynamayacağı araştırılmaya başlandı. Ayrıca Wolfsberger - Beşiktaş maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri gündeme geldi.

ORKUN KÖKÇÜ WOLFSBERGER - BEŞİKTAŞ MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Beşiktaş teknik direktörü Ole Gunnar Solskaer'in şans vermesi durumunda Orkun Kökçü'nün siyah-beyazlı formayla ilk maçına çıkması bekleniyor.

Ayrıca siyah-beyazlıların bir diğer transferi Tammy Abraham'ın da ilk kez bu karşılaşmada forma giyeceği tahmin ediliyor.

WOLFSBERGER - BEŞİKTAŞ MAÇ KADROSU

Wolfsberger - Beşiktaş karşılaşması öncesinde Avusturya ekibinde Chibuike Nwaiwu'nun sakatlığı bulunuyor. Stoper pozisyonunda oynayan Nijeryalı futbolcu, yaşadığı diz yan bağ yırtığı nedeniyle karşılaşmada forma giymeyecek.

Siyah-beyazlılarda ise herhangi bir futbolcunun sakatlığı bulunmuyor. Ole Gunnnar Solskaer'in karşılaşmanın ikinci yarısında önceki hazırlık maçında olduğu gibi ilk 11'i tamamen değiştireceği tahmin ediliyor.

WOLFSBERGER - BEŞİKTAŞ MUHTEMEL İLK 11

Wolfsberger - Beşiktaş karşılaşmasının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan, Jurasek, Orkun Kökçü, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Rashica, Kenny Arroyo, Tammy Abraham