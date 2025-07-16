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 | Hüseyin Bahcivan

Wolfsberger Beşiktaş maç kadrosu, muhtemel ilk 11! Orkun Kökçü hazırlık maçında oynayacak mı?

Wolfsberger - Beşiktaş maç kadrosu karşılaşmaya saatler kala gündeme geldi. Ole Gunnar Solskaer liderliğinde, Avusturya ekibi karşısında siyah-beyazlılar 3. hazırlık maçına çıkacak. Taraftarlar tarafından yeni transfer milli futbolcu Orkun Kökçü'nün Wolfsberger - Beşiktaş maçında oynayıp oynamayacağı da merak ediliyor. Karşılaşmada yeni transfer Tammy Abraham'ın ilk 11'de yer alması bekleniyor.

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Wolfsberger Beşiktaş maç kadrosu, muhtemel ilk 11! Orkun Kökçü hazırlık maçında oynayacak mı?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
16.07.2025
saat ikonu 16:40
|
GÜNCELLEME:
16.07.2025
saat ikonu 16:40

Yeni sezon için iddialı bir kadro kuran bugün 3. hazırlık maçına çıkacak. İlk hazırlık maçında St. Pölten karşısında 2-0 galibiyet alan siyah-beyazlılar, 2. maçta ise Admira Wacker ile berabere kalmıştı.

Bugün ise Beşiktaş, Avusturya ekibi Wolfsberger ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından Wolfsberger - Beşiktaş maçında 'nün oynayıp oynamayacağı araştırılmaya başlandı. Ayrıca Wolfsberger - Beşiktaş maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri gündeme geldi.

Wolfsberger Beşiktaş maç kadrosu, muhtemel ilk 11! Orkun Kökçü hazırlık maçında oynayacak mı?

ORKUN KÖKÇÜ WOLFSBERGER - BEŞİKTAŞ MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Beşiktaş teknik direktörü Ole Gunnar Solskaer'in şans vermesi durumunda Orkun Kökçü'nün siyah-beyazlı formayla ilk maçına çıkması bekleniyor.

Ayrıca siyah-beyazlıların bir diğer transferi 'ın da ilk kez bu karşılaşmada forma giyeceği tahmin ediliyor.

Wolfsberger Beşiktaş maç kadrosu, muhtemel ilk 11! Orkun Kökçü hazırlık maçında oynayacak mı?

WOLFSBERGER - BEŞİKTAŞ MAÇ KADROSU

Wolfsberger - Beşiktaş karşılaşması öncesinde Avusturya ekibinde Chibuike Nwaiwu'nun sakatlığı bulunuyor. Stoper pozisyonunda oynayan Nijeryalı futbolcu, yaşadığı diz yan bağ yırtığı nedeniyle karşılaşmada forma giymeyecek.

Wolfsberger Beşiktaş maç kadrosu, muhtemel ilk 11! Orkun Kökçü hazırlık maçında oynayacak mı?

Siyah-beyazlılarda ise herhangi bir futbolcunun sakatlığı bulunmuyor. Ole Gunnnar Solskaer'in karşılaşmanın ikinci yarısında önceki hazırlık maçında olduğu gibi ilk 11'i tamamen değiştireceği tahmin ediliyor.

Wolfsberger Beşiktaş maç kadrosu, muhtemel ilk 11! Orkun Kökçü hazırlık maçında oynayacak mı?

WOLFSBERGER - BEŞİKTAŞ MUHTEMEL İLK 11

Wolfsberger - Beşiktaş karşılaşmasının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan, Jurasek, Orkun Kökçü, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Rashica, Kenny Arroyo, Tammy Abraham

ETİKETLER
#beşiktaş
#orkun kökçü
#hazırlık maçı
#Tammy Abraham
#Wolfsberger
#Beşiktaş Kadrosu
#Aktüel
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