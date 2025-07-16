Wolfsberger Beşiktaş maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Hazırlık maçına saatler kaldı

Süper Lig devlerinden Beşiktaş yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün (16 Temmuz 2025 Çarşamba) Avusturya ekibi Wolfsberger ile karşı karşıya gelecek. Avusturya'da oynanacak olan karşılaşmanın başlamasına saatler kaldı. Siyah-beyazlıların bu sezon oynadığı hazırlık maçlarında 1 galibiyet ve beraberliği bulunuyor.
Taraftarlar tarafından Wolfsberger - Beşiktaş maçı hangi kanalda, nereden izleneceği ise merak ediliyor.
Avusturya'nın Kapfenberg şehrinde bulunan Alpen Stadion Kapgenberg'de oynanacak olan Wolfsberger - Beşiktaş maçı açıklanan bilgilere göre HT Spor izlenebilecek.
Siyah-beyazlılar hazırlık maçları kapsamında bu sezon ilk olarak 10 Temmuz tarihinde St. Pölten ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Beşiktaş, Semih Kılıçsoy ve Salih Uçan'ın attığı gollerle 2-0 kazandı.
Siyah-beyazlılar ikinci hazırlık maçında ise 13 Temmuz 2025 tarihinde Admira Wacker ile karşılaştı. Mücadele 1-1 beraberlik ile sonuçlandı. Beşiktaş, Avusturya kampı kapsamında Wolfsberger maçı da dahil olmak üzere 2 karşılaşmaya daha çıkacak. Avusturya kampının son hazırlık maçı ise 17 Temmuz 2025 Perşembe saat 19.30'da Petrzalka ile oynanacak.
Beşiktaş - Wolfsberger maçı açıklanan bilgilere göre HT Spor ekranlarından yayınlanacak. Ayrıca karşılaşma HT Spor'un YouTube kanalı üzerinden de izleyiciler tarafından takip edilebilecek.
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in şans vermesi durumunda Orkun Kökçü ve Tammy Abraham'ın ilk kez forma giyeceği Wolfsberger - Beşiktaş maçı, açıklanan bilgilere göre bugün saat 19.30'da başlayacak.