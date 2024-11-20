Wolfsburg Galatasaray maçı kaç kaç bitti?

20 Kasım 2024 23:10 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 23:28

Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Wolfsburg'a deplasmanında 5-0 mağlup oldu.

Bugün maç var mı? Uluslar Ligi karşılaşmaları tamamlandı

Bugün maç var mı? Uluslar Ligi karşılaşmaları tamamlandı

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Şampiyonlar Ligi​ 4. hafta karşılaşmasında Wolfsburg ile karşılaştı.

WOLFSBURG GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

AOK Stadı'nda oynanan mücadeleyi rakip takım Wolfsburg 5-0 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 3, 15 ve 88. dakikalarda Popp’tan. 31. dakikada Minge’den ve 90+6. dakikada ise Lattwein’den geldi.

Sarı kırmızılı ekip bu sonuçla çıktığı 4 maçı da kaybetmiş oldu.

Galatasaray, Grubun bir sonraki haftasında Lyon'u ağırlayacak.

WOLFSBURG GALATASARAY MAÇ ÖZETİ

3. dakikada Wolfsburg Popp ile öne geçti.

15. dakikada Wolfsburg yine Popp ile farkı 2'ye çıkardı.

31. dakikada Alman ekibi bir gol daha buldu.

88 dakikada Endemann, ceza sahası içindeki Popp'a yüksek bir orta gönderdi Wolfsburg farkı 4'e yükseltti.

90+6. dakikada Lattwein'nin kafa vuruşuyla durum 5-0’a geldi.