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Wolfsburg Galatasaray maçı kaç kaç bitti?

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
20 Kasım 2024 23:10 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 23:28
Wolfsburg Galatasaray maçı kaç kaç bitti?

Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Wolfsburg'a deplasmanında 5-0 mağlup oldu.

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Şampiyonlar Ligi​ 4. hafta karşılaşmasında Wolfsburg ile karşılaştı.

WOLFSBURG GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

AOK Stadı'nda oynanan mücadeleyi rakip takım Wolfsburg 5-0 kazandı.

Wolfsburg Galatasaray maçı kaç kaç bitti? - 1. Resim

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 3, 15 ve 88. dakikalarda Popp’tan. 31. dakikada Minge’den ve 90+6. dakikada ise Lattwein’den geldi.

Sarı kırmızılı ekip bu sonuçla çıktığı 4 maçı da kaybetmiş oldu.

Galatasaray, Grubun bir sonraki haftasında Lyon'u ağırlayacak.

Wolfsburg Galatasaray maçı kaç kaç bitti? - 2. Resim

WOLFSBURG GALATASARAY MAÇ ÖZETİ

3. dakikada Wolfsburg Popp ile öne geçti.

15. dakikada Wolfsburg yine Popp ile farkı 2'ye çıkardı.

31. dakikada Alman ekibi bir gol daha buldu.

88 dakikada Endemann, ceza sahası içindeki Popp'a yüksek bir orta gönderdi Wolfsburg farkı 4'e yükseltti.

90+6. dakikada Lattwein'nin kafa vuruşuyla durum 5-0’a geldi.

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Kaynak: TGRT Haber
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