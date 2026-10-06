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Aktüel
Avatar
Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 20:07
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 20:07

World Space week 2026 neden kutlanıyor, nedir? Dünya Uzay Haftası canlı yayınlarla dikkat çekiyor

World Space Week 2026, 4-10 Ekim tarihleri arasında dünyanın farklı ülkelerinde düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor. Bu yıl “Rocket Revolution” temasıyla gerçekleştirilen Dünya Uzay Haftası, yeniden kullanılabilir roketlerden ticari uzay uçuşlarına, uydu teknolojilerinden uzay araştırmalarına kadar birçok gelişmeye dikkat çekiyor.

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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World Space week 2026 neden kutlanıyor, nedir? Dünya Uzay Haftası canlı yayınlarla dikkat çekiyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 20:07
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 20:07

Uzay araştırmaları ve teknolojilerindeki gelişmelerin gündeme taşındığı World Space Week 2026 başladı. Her yıl 4-10 Ekim tarihleri arasında kutlanan Dünya Uzay Haftası kapsamında bu yıl roket teknolojilerindeki dönüşüm öne çıkarılırken dünyanın farklı noktalarında etkinlikler, eğitim programları, astronomi buluşmaları ve canlı yayınlar düzenleniyor. da 6 Ekim'de hazırladığı özel Doodle ile Dünya Uzay Haftası'na dikkat çekti. Doodle'da 'nın tarafından görüntülenen Rosebud Bulutsusu'na yer verildi.

WORLD SPACE WEEK 2026 NEDİR?

World Space Week, uzayın keşfi, uzay teknolojileri ve bu alandaki bilimsel çalışmalar konusunda toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl düzenlenen uluslararası bir etkinlik. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 1999 yılında ilan edilen Dünya Uzay Haftası, her yıl 4-10 Ekim tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.

World Space week 2026 neden kutlanıyor, nedir? Dünya Uzay Haftası canlı yayınlarla dikkat çekiyor

Dünya Uzay Haftası'nın tarihleri uzay araştırmaları açısından önemli iki gelişmeye dayanıyor. 4 Ekim 1957'de Sovyetler Birliği tarafından Sputnik 1'in uzaya gönderilmesi, insanlığın ilk yapay uydusunu Dünya yörüngesine taşıyan tarihi bir adım olarak kabul ediliyor. 10 Ekim 1967'de ise uzayın barışçıl amaçlarla keşfi ve kullanımına ilişkin temel ilkeleri belirleyen Dış Uzay Antlaşması imzalandı.

WORLD SPACE WEEK 2026 NEDEN KUTLANIYOR?

Dünya Uzay Haftası'nın temel amacı uzay çalışmalarının insanlık ve günlük yaşam üzerindeki etkisine dikkat çekmek ve uzay bilimlerine yönelik ilgiyi artırmak. Etkinlikler kapsamında öğrencilerin ve gençlerin bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarına yönelmesini teşvik eden eğitim çalışmaları da düzenleniyor.

World Space week 2026 neden kutlanıyor, nedir? Dünya Uzay Haftası canlı yayınlarla dikkat çekiyor

2026 yılının teması ise “Rocket Revolution” yani “Roket Devrimi” olarak belirlendi. Tema kapsamında yeniden kullanılabilir roketler, yeni nesil fırlatma araçları, ticari uzay uçuşları ve uzaya erişimin giderek çeşitlenmesi ele alınıyor. Daha düşük fırlatma maliyetlerinin ve yeni teknolojilerin uzay sektörüne daha fazla şirket ve ülkenin dahil olmasını kolaylaştırması da haftanın öne çıkan başlıkları arasında bulunuyor.

WORLD SPACE WEEK 2026 NE ZAMAN?

World Space Week 2026, 4 Ekim Pazar günü başlayıp 10 Ekim Cumartesi günü sona eriyor. Hafta boyunca dünyanın farklı ülkelerinde uzay ve astronomi temalı etkinlikler düzenleniyor.

Bu yılki programlarda konferanslar, sergiler, eğitim çalışmaları, astronomi etkinlikleri, film gösterimleri ve STEM projeleri öne çıkıyor. Dünya Uzay Haftası kapsamında yaklaşık 100 ülkede farklı etkinliklerin gerçekleştirilmesi bekleniyor.

WORLD SPACE WEEK 2026 CANLI YAYINLARI

Dünya Uzay Haftası boyunca uzay araştırmaları, roket teknolojileri ve astronomi alanındaki gelişmeler farklı kurumların internet yayınları ve çevrim içi etkinlikleri üzerinden takip edilebiliyor. Dünya Uzay Haftası'nın resmi etkinlik takviminde hem fiziksel hem de sanal olarak gerçekleştirilen çok sayıda program yer alıyor.

2026 etkinlikleri arasında uzay kuruluşları, eğitim kurumları ve özel şirketlerin hazırladığı çevrim içi içerikler de bulunuyor. Bu nedenle uzay meraklıları herhangi bir etkinliğe fiziksel olarak katılmadan da hafta boyunca düzenlenen bazı programları internet üzerinden takip edebiliyor.

WORLD SPACE WEEK 2026'NIN TEMASI NEDİR?

2026 Dünya Uzay Haftası'nın teması “Rocket Revolution” olarak belirlendi. Türkçeye “Roket Devrimi” şeklinde çevrilebilen tema, roket teknolojilerinde yaşanan değişime ve uzaya erişimin dönüşümüne odaklanıyor.

Yeniden kullanılabilir roketler, yeni fırlatma sistemleri ve ticari uzay şirketlerinin artan rolü bu yılın ana konuları arasında yer alıyor. Özellikle roketlerin birden fazla kez kullanılabilmesi, fırlatma maliyetlerinin azaltılması ve uzaya daha sık erişim sağlanabilmesi sektörün geleceği açısından önemli görülüyor.

WORLD SPACE WEEK 2026 GOOGLE DOODLE NEDİR?

Google, 6 Ekim 2026'da Dünya Uzay Haftası için özel bir Doodle hazırladı. “World Space Week 2026: The Rosebud Nebula” başlıklı Doodle, NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu tarafından görüntülenen Rosebud Bulutsusu'nu öne çıkarıyor.

Rosebud Bulutsusu, Dünya'dan yaklaşık 3 bin 300 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor ve 130'dan fazla genç yıldıza ev sahipliği yapıyor. Gaz ve toz bulutlarının oluşturduğu yapı, açılmamış bir gül goncasını andırdığı için “Rosebud” adıyla anılıyor. Yıldızların ısıttığı toz nedeniyle bulutsu pembe tonlarda parlıyor.

WORLD SPACE WEEK 2026'DA HANGİ GÖKYÜZÜ OLAYLARI İZLENEBİLİR?

Dünya Uzay Haftası yalnızca roket teknolojilerine ilişkin etkinliklerle sınırlı kalmıyor. 4-10 Ekim tarihleri arasında gökyüzünde meydana gelen çeşitli astronomik olaylar da uzay meraklılarına farklı gözlem fırsatları sunuyor.

2026 Dünya Uzay Haftası boyunca öne çıkan gökyüzü olayları şöyle:

  • 4 Ekim: Satürn karşı konumda olacak.
  • 5 Ekim: Ay ve Mars gökyüzünde birbirine yakın görünecek.
  • 6 Ekim: Ay ve Jüpiter yakın konumda gözlemlenebilecek.
  • 8-9 Ekim: Drakonid meteor yağmurunun maksimum etkinliğe ulaşması bekleniyor.
  • 10 Ekim: Yeniay gerçekleşecek.
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#google
#NASA
#james webb uzay teleskobu
#World Space Week 2026
#Dünya Uzay Haftası
#Aktüel
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