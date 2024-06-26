X platformuna mavi tik hediye etme özelliği geliyor, Türkiye'ye ne zaman geleceği henüz belli değil

26 Haziran 2024 01:49 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 01:23

X, canlı yayınları paralı yapıyor! Fiyatı belli oldu

X, canlı yayınları paralı yapıyor! Fiyatı belli oldu

Sosyal medya platformu X, kullanıcılarına mavi tik hediye etme özelliği sunmaya hazırlanıyor.

Bu yeni özellik, kullanıcıların arkadaşlarına veya takipçilerine doğrulanmış hesap statüsü kazandırmasına olanak tanıyacak.

HEDİYE MAVİ TİK NEDİR?

X platformunun yeni özelliği, kullanıcıların mavi tik olarak bilinen doğrulanmış hesap statüsünü hediye edebilmesini sağlıyor.

Mavi tik, bir hesabın gerçek ve güvenilir olduğunu belirten bir işaret olarak biliniyor.

Bu özellikle birlikte, kullanıcılar arkadaşlarına veya takipçilerine bu ayrıcalığı kazandırabilecekler.

TÜRKİYE'DE NE ZAMAN KULLANIMA SUNULACAK?

X platformunun bu yeni özelliği, dünya genelinde büyük bir ilgiyle karşılandı.

Ancak, bu özelliğin Türkiye'de ne zaman aktif hale geleceği henüz belirlenmedi.

Kullanıcılar, bu yenilikçi özelliğin Türkiye'de de kısa sürede kullanıma sunulmasını bekliyor.