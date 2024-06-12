X (Twitter), bu hafta beğeniler kısmının tüm kullanıcılar için gizleneceğini açıkladı

12 Haziran 2024 21:24 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 18:50

X (Twitter), bu hafta itibarıyla kullanıcıların beğeni geçmişini gizleme kararı aldı.

Şirket, bu değişikliğin tüm kullanıcılar için geçerli olacağını ve beğeniler kısmının artık profil sayfalarında görünmeyeceğini duyurdu.

X'TE BEĞENİLER NASIL GÖRÜNTÜLENİR? AÇILIR MI?

Bu yeni özellik, kullanıcı gizliliğini artırmayı amaçlıyor ve kullanıcıların beğeni geçmişlerinin gizli kalmasını sağlayacak.

Uygulamanın bu adımı, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve kişisel tercihlerin daha özel kalmasını sağlamak için atıldı.

Beğeniler kısmının gizlenmesi, kullanıcıların daha rahat bir şekilde etkileşimde bulunmalarını teşvik etmeyi hedefliyor.

X'in açıklamasına göre, başka kullanıcıların beğenilerini görüntülemek artık mümkün olmayacak.

Yeniden düzenleneceği, ya da Premium'a özel bir şekilde sunulup sunulmayacağı ise henüz açıklanmadı.