X (Twitter), Türkiye'de 21.7 milyon aktif X kullanıcısı olduğunu açıkladı

28 May 2024 18:03 - Güncelleme : 28 May 2024 18:11

X (eski adıyla Twitter), son dönemde Türkiye'de dikkat çeken gelişmeler yaşadı.

Özellikle resmi X Türkiye hesabının uzun bir aradan sonra yeniden aktif hale gelmesi ve yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.

2022'den bu yana sessiz kalan hesap, Türkiye'deki aktif X kullanıcı sayısını duyurdu.

Resmi X Türkiye hesabı, "Merhaba Türkiye! Görüşmeyeli uzun zaman oldu! Heyecan verici güncellemeler ve özellikler için takipte kalın" paylaşımıyla geri döndü.

Bu paylaşımda Türkiye'de 21.7 milyon aktif X kullanıcısı bulunduğu açıklandı.

Bu sayı, X'in Türkiye'de en çok kullanılan beşinci sosyal medya platformu olmasını sağlıyor.