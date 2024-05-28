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X (Twitter), Türkiye'de 21.7 milyon aktif X kullanıcısı olduğunu açıkladı

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
28 May 2024 18:03 - Güncelleme : 28 May 2024 18:11
X (Twitter), Türkiye&#039;de 21.7 milyon aktif X kullanıcısı olduğunu açıkladı

X (eski adıyla Twitter), Türkiye'de 21.7 milyon aktif kullanıcıya ulaştığını duyurdu. Bu, Türkiye'deki en popüler sosyal medya platformlarından biri olmasını sağlıyor. İşte detaylar...

X (eski adıyla Twitter), son dönemde Türkiye'de dikkat çeken gelişmeler yaşadı.

Özellikle resmi X Türkiye hesabının uzun bir aradan sonra yeniden aktif hale gelmesi ve yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.

2022'den bu yana sessiz kalan hesap, Türkiye'deki aktif X kullanıcı sayısını duyurdu.

X (Twitter), Türkiye'de 21.7 milyon aktif X kullanıcısı olduğunu açıkladı - 1. Resim

Resmi X Türkiye hesabı, "Merhaba Türkiye! Görüşmeyeli uzun zaman oldu! Heyecan verici güncellemeler ve özellikler için takipte kalın" paylaşımıyla geri döndü.

Bu paylaşımda Türkiye'de 21.7 milyon aktif X kullanıcısı bulunduğu açıklandı.

Bu sayı, X'in Türkiye'de en çok kullanılan beşinci sosyal medya platformu olmasını sağlıyor.

Kaynak: TGRT Haber
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