XBOX yeni el konsolu Xbox Portable'ı 9 Haziran'da bir etkinlik ile tanıtacak

05 Haziran 2024 19:02 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 16:31

Xbox, 9 Haziran'da düzenleyeceği Xbox Games Showcase etkinliğinde sadece yeni oyunları değil, aynı zamanda yeni bir oyun cihazını da tanıtmayı planlıyor.

Son gelen haberlere göre, Xbox, Xbox Portable adını verdiği yeni el konsolunu bu etkinlikte duyuracak.

Bu iddia, daha önce Hellblade 2 gibi oyunların çıkış tarihlerini doğru bir şekilde sızdıran eXtras1s adlı teknoloji muhbiri tarafından ortaya atıldı.

XBOX EL KONSOLU GELİYOR MU? NE ZAMAN?

Xbox, geçmişte de benzer stratejiler izleyerek, büyük etkinliklerde yeni konsollarını duyurmuştu.

E3 2016 ve E3 2019'da, oyun tanıtımları sırasında yeni konsollar tanıtılmıştı.

Bu nedenle, Xbox Portable'ın da aynı şekilde tanıtılması olası görünüyor.

Etkinlikte, Xbox Portable'ın yanı sıra Bethesda ve Activision/Blizzard gibi firmaların yapımları da karşımıza çıkacak.

Hayranlar, yeni oyunlar ve cihazlarla ilgili daha fazla bilgi almayı dört gözle bekliyor.