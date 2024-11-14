X'e para cezası kesilmesinin nedeni belli oldu

14 Kasım 2024 13:22 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 13:24

X (Twitter) platformuna gelen para cezasının nedenleri araştırılıyor. X’e veri güvenliğine ilişkin hükümleri ihlal ettiği gerekçesiyle 1 milyon 470 bin lira idari para cezası kesildi.

Yenidoğan çetesiyle ilgili dehşete düşüren detaylar! Bebeklerin kanlarını bile kullanmışlar

Yenidoğan çetesiyle ilgili dehşete düşüren detaylar! Bebeklerin kanlarını bile kullanmışlar

KVKK, kişisel verileri hukuka aykırı olarak işleyen ve 6698 sayılı kanunda yer alan uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayan X sosyal medya platformu incelemeye alındı.

X’E NEDEN PARA CEZASI KESİLDİ?

Anadolu Ajansı’ndan edinilen bilgilere göre; Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), X'in internet sitesinde yayınladığı "güvenlik ve emniyet amacıyla kullanıcılarından temin edilen e-posta adresi veya telefon numaralarının, kendilerine ait reklamcılık sistemlerinde yanlışlıkla reklam amaçlı kullanıldığı" duyurusu ve konuya ilişkin haberler üzerine resen inceleme başlattı.

İşlenen kişisel verilerin üçüncü kişilerin eline geçmiş olabileceğini ve Türkiye'de X kullanıcı sayısının çok fazla olduğunu dikkate alan KVKK, güvenlik amacıyla temin edilen kişisel verilerin reklam faaliyetleri amacıyla işlenmesinin kanunda yer alan "hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma" ve "işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma" ilkelerine aykırı olduğunu tespit etti.

X’E NE KADAR PARA CEZASI KESİLDİ?

X (Twitter) sosyal medya platformunda kişisel bilgilerin üçüncü kişilerin eline geçmiş olabileceğinden KVKK tarafından 1 milyon 470 bin lira para cezası kesildi.