Xiaomi 13 Lite için yolun sonu göründü: HyperOS 3 dağıtıma çıktı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Android 15 tabanlı HyperOS 3 güncellemesi Xiaomi 13 Lite kullanıcılarına sunulmaya başladı. Ancak bu sürüm, cihazın alacağı son büyük sistem güncellemesi olacak.
Xiaomi, uzun süredir beklenen HyperOS 3 güncellemesini Xiaomi 13 Lite kullanıcıları için dağıtıma açtı. Android 15 tabanlı yeni sürüm, sistem genelinde birçok yenilik ve görsel iyileştirme getiriyor.
Fakat işin bir de başka tarafı var. Bu güncelleme aynı zamanda Xiaomi 13 Lite’ın alacağı son büyük HyperOS yükseltmesi olacak. Yani cihaz için yazılım yolculuğu artık son viraja girmiş durumda.
Xiaomi 13 Lite, 2023 yılının başında Android 12 işletim sistemiyle piyasaya çıkmıştı. O günden bu yana üç farklı Android sürümü aldı ve şu anda Android 15 ile çalışıyor.
Şirketin açıkladığı takvime göre cihazın yazılım desteği Ağustos 2026’da sona erecek. Bu tarihten sonra telefon, ömrünün geri kalanını Android 15 ile sürdürecek.
HyperOS 3 güncellemesi farklı bölgelerde çeşitli sürümlerle dağıtılıyor. Bunlar arasında:
Global: OS3.0.1.0.VLLMIXM
Avrupa: OS3.0.2.0.VLLEUXM
Türkiye: OS3.0.1.0.VLLTRXM
Tayvan: OS3.0.1.0.VLLTWXM
Rusya: OS3.0.1.0.VLLRUXM
Kullanıcılar güncellemeyi kontrol etmek için Ayarlar > Cihazım bölümüne girip üst kısımdaki HyperOS logosuna dokunabiliyor. Dağıtım ise kademeli yapılıyor; yani güncellemenin tüm cihazlara ulaşması birkaç gün sürebilir.
Android 16 kadar geniş kapsamlı olmasa da HyperOS 3, kullanıcı deneyiminde önemli değişiklikler getiriyor.
En dikkat çekici yeniliklerden biri Hyper Island özelliği. Bu özellik, bilgiye hızlı erişimi kolaylaştırıyor ve çoklu görev kullanımını daha pratik hale getiriyor.
Bunun dışında güncellemede şu yenilikler de yer alıyor:
Yeni sistem simgeleri
Güncellenmiş pil ve sinyal göstergeleri
Daha akıcı animasyonlar
Sistem genelinde kullanılan bulanıklık efektleri
Yani arayüzde gözle görülür bir yenilenme var.
Apple cihazlarıyla entegrasyon güçlendirildi
HyperOS 3 ile Xiaomi, Apple ekosistemiyle olan uyumu da biraz daha ileri taşımış durumda.
Yeni sürümle birlikte kullanıcılar artık iPhone arama ve SMS yönlendirme özelliklerinden yararlanabiliyor. Ayrıca MacBook ile ekran paylaşımı desteği de sisteme eklenmiş durumda. Bu da farklı cihazları birlikte kullananlar için oldukça dikkat çekici bir yenilik.
Güncelleme paketi sadece görsel değişikliklerle sınırlı değil. Sistem içine birçok yapay zekâ özelliği de eklenmiş durumda.
Öne çıkan bazı özellikler şöyle:
Notlar için AI yazım desteği
Sesli çeviri araçları
Ses kayıtlarında gürültü azaltma
Dinamik duvar kağıtları
Galeride yapay zekâ destekli fotoğraf arama
Xiaomi ayrıca altyapıda yapılan değişiklikler sayesinde cihaz performansında yüzde 30’a kadar artış sağlandığını belirtiyor.
HyperOS 3, Xiaomi 13 Lite için son büyük güncelleme olacak. Ağustos 2026’dan sonra cihazın güvenlik yaması desteği de tamamen sona erecek.Bu tarihten sonra telefon küçük güvenlik yamaları alabilir; ancak HyperOS 3.1 ya da HyperOS 4 gibi yeni sürümleri kesinlikle alamayacak.