Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Xiaomi 13 Lite için yolun sonu göründü: HyperOS 3 dağıtıma çıktı

Mart 09, 2026 11:27
1
Xiaomi 13 Lite için yolun sonu göründü: HyperOS 3 dağıtıma çıktı

Android 15 tabanlı HyperOS 3 güncellemesi Xiaomi 13 Lite kullanıcılarına sunulmaya başladı. Ancak bu sürüm, cihazın alacağı son büyük sistem güncellemesi olacak.

Xiaomi, uzun süredir beklenen HyperOS 3 güncellemesini Xiaomi 13 Lite kullanıcıları için dağıtıma açtı. Android 15 tabanlı yeni sürüm, sistem genelinde birçok yenilik ve görsel iyileştirme getiriyor.

2
Xiaomi 13 Lite için yolun sonu göründü: HyperOS 3 dağıtıma çıktı

Fakat işin bir de başka tarafı var. Bu güncelleme aynı zamanda Xiaomi 13 Lite’ın alacağı son büyük HyperOS yükseltmesi olacak. Yani cihaz için yazılım yolculuğu artık son viraja girmiş durumda.

ANDROİD 15 İLE YAZILIM DESTEĞİ SONA YAKLAŞIYOR

Xiaomi 13 Lite, 2023 yılının başında Android 12 işletim sistemiyle piyasaya çıkmıştı. O günden bu yana üç farklı Android sürümü aldı ve şu anda Android 15 ile çalışıyor.

Şirketin açıkladığı takvime göre cihazın yazılım desteği Ağustos 2026’da sona erecek. Bu tarihten sonra telefon, ömrünün geri kalanını Android 15 ile sürdürecek.

3
Xiaomi 13 Lite için yolun sonu göründü: HyperOS 3 dağıtıma çıktı

HyperOS 3 güncellemesi farklı bölgelerde çeşitli sürümlerle dağıtılıyor. Bunlar arasında:

Global: OS3.0.1.0.VLLMIXM

Avrupa: OS3.0.2.0.VLLEUXM

Türkiye: OS3.0.1.0.VLLTRXM

Tayvan: OS3.0.1.0.VLLTWXM

Rusya: OS3.0.1.0.VLLRUXM

Kullanıcılar güncellemeyi kontrol etmek için Ayarlar > Cihazım bölümüne girip üst kısımdaki HyperOS logosuna dokunabiliyor. Dağıtım ise kademeli yapılıyor; yani güncellemenin tüm cihazlara ulaşması birkaç gün sürebilir.

4
Xiaomi 13 Lite için yolun sonu göründü: HyperOS 3 dağıtıma çıktı

YENİ ARAYÜZ VE HYPER ISLAND ÖZELLİĞİ

Android 16 kadar geniş kapsamlı olmasa da HyperOS 3, kullanıcı deneyiminde önemli değişiklikler getiriyor.

En dikkat çekici yeniliklerden biri Hyper Island özelliği. Bu özellik, bilgiye hızlı erişimi kolaylaştırıyor ve çoklu görev kullanımını daha pratik hale getiriyor.

5
Xiaomi 13 Lite için yolun sonu göründü: HyperOS 3 dağıtıma çıktı

Bunun dışında güncellemede şu yenilikler de yer alıyor:

Yeni sistem simgeleri

Güncellenmiş pil ve sinyal göstergeleri

Daha akıcı animasyonlar

Sistem genelinde kullanılan bulanıklık efektleri

Yani arayüzde gözle görülür bir yenilenme var.

Apple cihazlarıyla entegrasyon güçlendirildi

HyperOS 3 ile Xiaomi, Apple ekosistemiyle olan uyumu da biraz daha ileri taşımış durumda.

Yeni sürümle birlikte kullanıcılar artık iPhone arama ve SMS yönlendirme özelliklerinden yararlanabiliyor. Ayrıca MacBook ile ekran paylaşımı desteği de sisteme eklenmiş durumda. Bu da farklı cihazları birlikte kullananlar için oldukça dikkat çekici bir yenilik.

6
Xiaomi 13 Lite için yolun sonu göründü: HyperOS 3 dağıtıma çıktı

YAPAY ZEKÂ ÖZELLİKLERİ VE PERFORMANS ARTIŞI

Güncelleme paketi sadece görsel değişikliklerle sınırlı değil. Sistem içine birçok yapay zekâ özelliği de eklenmiş durumda.

Öne çıkan bazı özellikler şöyle:

Notlar için AI yazım desteği

Sesli çeviri araçları

Ses kayıtlarında gürültü azaltma

Dinamik duvar kağıtları

Galeride yapay zekâ destekli fotoğraf arama

Xiaomi ayrıca altyapıda yapılan değişiklikler sayesinde cihaz performansında yüzde 30’a kadar artış sağlandığını belirtiyor.

7
Xiaomi 13 Lite için yolun sonu göründü: HyperOS 3 dağıtıma çıktı

GÜVENLİK DESTEĞİ DE YAKINDA BİTECEK

HyperOS 3, Xiaomi 13 Lite için son büyük güncelleme olacak. Ağustos 2026’dan sonra cihazın güvenlik yaması desteği de tamamen sona erecek.Bu tarihten sonra telefon küçük güvenlik yamaları alabilir; ancak HyperOS 3.1 ya da HyperOS 4 gibi yeni sürümleri kesinlikle alamayacak.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.