Xiaomi 13 Lite için yolun sonu göründü: HyperOS 3 dağıtıma çıktı

Fakat işin bir de başka tarafı var. Bu güncelleme aynı zamanda Xiaomi 13 Lite’ın alacağı son büyük HyperOS yükseltmesi olacak. Yani cihaz için yazılım yolculuğu artık son viraja girmiş durumda.

ANDROİD 15 İLE YAZILIM DESTEĞİ SONA YAKLAŞIYOR

Xiaomi 13 Lite, 2023 yılının başında Android 12 işletim sistemiyle piyasaya çıkmıştı. O günden bu yana üç farklı Android sürümü aldı ve şu anda Android 15 ile çalışıyor.

Şirketin açıkladığı takvime göre cihazın yazılım desteği Ağustos 2026’da sona erecek. Bu tarihten sonra telefon, ömrünün geri kalanını Android 15 ile sürdürecek.