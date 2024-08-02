Xiaomi, Android ve Apple telefonlara VPN kurmanın en kolay yolu! 5 dakikada yapılıyor

02 Ağustos 2024 10:40 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 10:43

Instagram VPN ile giriş mümkün! Erişim engelini kaldırmak için ücretsiz VPN çözümleri, yöntemler ve ücretsiz uygulamalar

Instagram VPN ile giriş mümkün! Erişim engelini kaldırmak için ücretsiz VPN çözümleri, yöntemler ve ücretsiz uygulamalar

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram'a 2 Ağustos Cuma günü BTK tarafından katalog suçlar nedeniyle erişim engeli getirildi.

Platforma getirilen erişim engellinin ardından ücretsiz VPN uygulamaları gündeme geldi.

Vatandaşlar VPN'nin nasıl indirileceğini ve kurulacağını merak ediyor.

VPN NASIL İNDİRİLİR?

Telefondan VPN indirmek için ilk önce uygulama mağazasına girmeniz gerekiyor.

Uygulama mağazasına girdikten sonra yer alan VPN'lerden birini indirebilirsiniz.

Ancak güvenilir olmayan az indirme sayısı olan ve bilinmeyen VPN uygulamalarını tercih etmemelisiniz.

VPN indirmek telefonunuzda ciddi güvenlik açıklarına sebep olabilir.

Bilgisayarda ise VPN indirmenin iki yöntemi bulunuyor.

İlk olarak tarayıcınızın eklenti mağazasına girerek bir VPN'ni ekleyebilrsiniz.

Opera tarayıcısının kendi bünyesinde hazır bir VPN servis sağlayıcısı bulunuyor.

Diğer bir yöntem ise VPN servis sağlayıcısının resmi internet sitesinden geçiyor.

TELEFONA VPN NASIL KURULUR?

Telefonunuzun işletim sistemine göre VPN kurulumu da değişiklik göstermektedir.

Android, iOS ve HyperOS işletim sistemine sahip olan cihazların hepsinde farklı işlemler gerekmektedir.

Bu işlemleri yapmadan önce telefonunuza bir VPN uygulaması indirmelisiniz.

XİAOMİ VPN EKLEME YÖNTEMLERİ

HyperOS işletim sistemine sahip olan Xiaomi cihazlarda VPN kurmak için Ayarlar-Bağlantılar ve Paylaşım-VPN adımlarını izleyerek servis sağlayıcısını aktif etmelisiniz.

APPLE'DA VPN NASIL EKLENİR?

iOS işletim sistemine sahip olan iPhone ve iPad cihazlara VPN indirmek için ilk önce telefonunuzun ayarlar menüsüne giriş yapmalısınız.

Daha sonra Genel seçeneğine dokunarak VPN'i seçmelisiniz.

Ardından VPN Konfigürasyonu Ekle seçeneğini seçerek aktif etmeniz yeterli olacaktır.

ANDROİD TELEFONA VPN NASIL KURULUR?

Android cihazlarda VPN kurmak için yapmanız gereken adımlar şöyle:

Android cihazınızın Ayarlar menüsüne giriş yapın.

Wi-Fi ve İnternet yazan seçeneğe tıklayarak Kablosuz Ağlar kısmını seçin.

Burada yer alan VPN kısmına dokunun ve VPN Profili Ekle seçeneğini seçin.

Sunucu adresi, kullanıcı adı ve şifre gibi istenen bilgileri girdikten sonra VPN erişimi sağlayabilirsiniz.

EN İYİ ÜCRETSİZ VPN'LER

VPN servis sağlayıcıları genel olarak kullanıcılara ücretsiz hizmet veriyor.

Ancak bu hizmetler günlük 500MB veri kullanımı gibi yöntemlerle sınırlandırılıyor.

Kullanıcıların daha fazla hizmetten faydalanmaları için VPN'i satın almaları gerekiyor.

En iyi ücretsiz VPN servis sağlayıcıları ise şöyle: