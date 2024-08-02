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Xiaomi, Android ve Apple telefonlara VPN kurmanın en kolay yolu! 5 dakikada yapılıyor

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
02 Ağustos 2024 10:40 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 10:43
Xiaomi, Android ve Apple telefonlara VPN kurmanın en kolay yolu! 5 dakikada yapılıyor

Instagram'a BTK tarafından erişim engellinin getirilmesinin ardından ücretsiz VPN uygulamaları gündeme geldi. Telefonuna VPN indirmek ve kurmak isteyen vatandaşlar yöntemini arıyor. Sizler için Xiaomi, Android ve Apple telefonlara VPN'in nasıl kurulacağını derledik.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram'a 2 Ağustos Cuma günü BTK tarafından katalog suçlar nedeniyle erişim engeli getirildi.

Platforma getirilen erişim engellinin ardından ücretsiz VPN uygulamaları gündeme geldi.

Vatandaşlar VPN'nin nasıl indirileceğini ve kurulacağını merak ediyor.

Xiaomi, Android ve Apple telefonlara VPN kurmak ve indirmenin kolay yolu! 5 dakikada kuruluyor - 1. Resim

VPN NASIL İNDİRİLİR?

Telefondan VPN indirmek için ilk önce uygulama mağazasına girmeniz gerekiyor.

Uygulama mağazasına girdikten sonra yer alan VPN'lerden birini indirebilirsiniz.

Ancak güvenilir olmayan az indirme sayısı olan ve bilinmeyen VPN uygulamalarını tercih etmemelisiniz.

VPN indirmek telefonunuzda ciddi güvenlik açıklarına sebep olabilir.

Bilgisayarda ise VPN indirmenin iki yöntemi bulunuyor.

İlk olarak tarayıcınızın eklenti mağazasına girerek bir VPN'ni ekleyebilrsiniz.

Opera tarayıcısının kendi bünyesinde hazır bir VPN servis sağlayıcısı bulunuyor.

Diğer bir yöntem ise VPN servis sağlayıcısının resmi internet sitesinden geçiyor.

Xiaomi, Android ve Apple telefonlara VPN kurmak ve indirmenin kolay yolu! 5 dakikada kuruluyor - 2. Resim

TELEFONA VPN NASIL KURULUR?

Telefonunuzun işletim sistemine göre VPN kurulumu da değişiklik göstermektedir.

Android, iOS ve HyperOS işletim sistemine sahip olan cihazların hepsinde farklı işlemler gerekmektedir.

Bu işlemleri yapmadan önce telefonunuza bir VPN uygulaması indirmelisiniz.

Xiaomi, Android ve Apple telefonlara VPN kurmak ve indirmenin kolay yolu! 5 dakikada kuruluyor - 3. Resim

XİAOMİ VPN EKLEME YÖNTEMLERİ

HyperOS işletim sistemine sahip olan Xiaomi cihazlarda VPN kurmak için Ayarlar-Bağlantılar ve Paylaşım-VPN adımlarını izleyerek servis sağlayıcısını aktif etmelisiniz.

Xiaomi, Android ve Apple telefonlara VPN kurmak ve indirmenin kolay yolu! 5 dakikada kuruluyor - 4. Resim

APPLE'DA VPN NASIL EKLENİR?

iOS işletim sistemine sahip olan iPhone ve iPad cihazlara VPN indirmek için ilk önce telefonunuzun ayarlar menüsüne giriş yapmalısınız.

Daha sonra Genel seçeneğine dokunarak VPN'i seçmelisiniz.

Ardından VPN Konfigürasyonu Ekle seçeneğini seçerek aktif etmeniz yeterli olacaktır.

Xiaomi, Android ve Apple telefonlara VPN kurmak ve indirmenin kolay yolu! 5 dakikada kuruluyor - 5. Resim

ANDROİD TELEFONA VPN NASIL KURULUR?

Android cihazlarda VPN kurmak için yapmanız gereken adımlar şöyle:

Android cihazınızın Ayarlar menüsüne giriş yapın.

Wi-Fi ve İnternet yazan seçeneğe tıklayarak Kablosuz Ağlar kısmını seçin.

Burada yer alan VPN kısmına dokunun ve VPN Profili Ekle seçeneğini seçin.

Sunucu adresi, kullanıcı adı ve şifre gibi istenen bilgileri girdikten sonra VPN erişimi sağlayabilirsiniz.

Xiaomi, Android ve Apple telefonlara VPN kurmak ve indirmenin kolay yolu! 5 dakikada kuruluyor - 6. Resim

EN İYİ ÜCRETSİZ VPN'LER

VPN servis sağlayıcıları genel olarak kullanıcılara ücretsiz hizmet veriyor.

Ancak bu hizmetler günlük 500MB veri kullanımı gibi yöntemlerle sınırlandırılıyor.

Kullanıcıların daha fazla hizmetten faydalanmaları için VPN'i satın almaları gerekiyor.

En iyi ücretsiz VPN servis sağlayıcıları ise şöyle:

  • Opera VPN
  • VPN Proxy MAster
  • VPN Super
  • Nord VPN
  • Hotspot VPN
  • Touch VPN
  • Tunner Bear

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Kaynak: TGRT HABER
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