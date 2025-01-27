XML mesaj ya da içerdiği veri istenilen yapıda değil ne demek? ÖSYM başvuru ekranı hatası

27 Ocak 2025 16:25 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 16:32

MSÜ sınav başvurusu yapmak isteyen adaylar ödeme yaparken "XML mesaj ya da içerdiği veri istenilen yapıda değil" hatası ile karşılaşıyor. Ödeme ekranında sorun yaşayan adaylar ÖSYM ödeme hatasının çözümünü araştırmaya başladı.

MSÜ​ sınavına katılacak olanlar 27 Ocak günü sona erecek olan başvuru​ işlemlerini tamamlamaya devam ediyor. Bu gece 23.59'da sona erecek süreçte başvuru yaparken ödeme hatası alan adaylar "XML mesaj ya da içerdiği veri istenilen yapıda değil" hatasının çözümünü aramaya başladı.

XML MESAJ YA DA İÇERDİĞİ VERİ İSTENİLEN YAPIDA DEĞİL NE DEMEK?

Mobil uygulama üzerinden yapılan başvuru işlemlerinde birçok aday​ bu hata ile karşı karşıya kaldı. Başvuru sürecinde hata ile karşılaşanlar işlemlerini hata almadan yapmak için bilgisayar kullandı. Mobil üzerinden yapıldığında sorun yaşandığı belirtilirken çözüm için bilgisayar ile işlem yapmak önerildi.

Yoğunluktan dolayı bazen hatalar ile karşılaşabiliyoruz. Ödeme esnasında sayfanızı yenileyebilirsiniz.

Tarayıcınız üzerinden ÖSYM sitesine giriş yaparken başvuru sürecinize devam edebilirsiniz.

MSÜ XML MESAJ HATASI

ÖSYM MSÜ başvuru ödemesi yaparken birçok kişi XML hatası ile karşılaştı. Başvuru yapabilen adayların önerileri arasında masaüstü bilgisayar kullanımının dışında kredi kartı bilgisi istendiğinde vade bölümünü yılı 4 haneli olarak yazmak yer aldı.

XML MESAJ YADA İÇERDİGİ VERİ İSTENİLEN YAPIDA DEĞİL HATASI NEDİR?

Bu hata genel olarak XML dosyasının beklenen formatta olmadığını veya doğru yapıda olmadığını gösterir. Extensible Markup Language (XML) veri saklama ve iletiminde kullanılır. Bu hata birkaç sebepten kaynaklanabilir. Bozuk XML Formatı, Eksik veya Yanlış Yapı, Kodlama Hataları, Beklenmeyen Veri ve Yanlış Veri Türleri gibi sebepleri olabilir.