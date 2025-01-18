Xo Kitty 3 sezon gelecek mi? 2. sezon bölümleri sonrası izleyicinin gündeminde

18 Ocak 2025 18:05 - Güncelleme : 18 Ocak 2025 18:15

Netflix platformunun sevilen projelerinden biri olan Xo Kitty, 2. sezon bölümlerini yayınladı. Seul'de iyi bir liseye giden Kitty'nin yaşadıklarının ele alındığı dizinin ilk iki sezonu ilgi çekerken yeni sezon tarihi de merak edildi. Oyuncu kadrosu ve konusu izleyiciden tam not aldı.

Seul'deki iyi bir liseye giden Kitty'nin ailesi ve hayatı ile ilgili düşündüklerinin aslında farklı olduğunu anlatan Xo Kitty, ilk iki sezonu ile beğeni topladı.

Dijital platfomda yayınlanan dizinin 3. sezonu için gözler Netflix'e çevrildi.

XO KİTTY 3. SEZON GELECEK Mİ?

Netflix platformunda yayınlanan dizinin birinci ve ikinci sezonu sosyal medyada oldukça olumlu tepki aldı. Dizinin 3. sezonuna dair şu an için resmi bir duyuru bulunmazken ikinci sezonun son bölümünde yaşananlar yeni bir sezonun izleyici ile buluşacağını düşündürdü.

Dizi ikinci sezonunu geçtiğimiz günlerde Netflix platformunda yayınladı.

XO KİTTY 2. SEZON 1. BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?

Anna Cathcart, Choi Min-Yong ve Anthony Keyvan gibi isimlerin yer aldığı dizinin 2. sezonu kısa sürede olumlu tepkiler aldı. Dizinin bölümleri Netflix platformunda yayınlanıyor. İzlemek isteyenler üyelik işlemlerini tamamlamanın ardından tüm bölümleri izleyebilecek.

XO KİTTY 2. SEZON OYUNCULARI

Dizide yer alan isimler şöyle: