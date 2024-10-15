Yabancılara verilen çalışma izni muafiyetinin azami süresi değişti

15 Ekim 2024 13:20 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 13:27

Yabancılara verilen çalışma izni muafiyetinin azami süresi araştırılıyor. Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle beraber Türkiye’ye önemli hizmet ve katkı sağlayabilecek kamu kurum ve kuruluşlarınca bildirilen yabancılara verilen çalışma izni muafiyetinin azami süresi değiştirildi.

YABANCILARA VERİLEN ÇALIŞMA İZNİ MUAFİYETİNİN SÜRESİ NE KADAR?

Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle beraber, ekonomik, sosyo-kültürel ve teknolojik alanlar ile eğitim konularında Türkiye​'ye katkı sağlayabilecek kamu kurumları​ tarafından bildirilen yabancılara verilen çalışma izni muafiyetinin azami süresi 6 aydan 3 yıla çıkarıldı.

Ayrıca yönetmelikle, yabancının çalışma izni muafiyeti başvurusu yapabileceği süre olan Türkiye'ye yasal giriş tarihinden itibaren başlayan 30 günlük süre eşiği kaldırılarak yabancıya, Türkiye'de yasal olarak bulunduğu süre içerisinde çalışma izni muafiyeti başvurusu yapma imkanı da getirildi.

ÇALIŞMA İZNİ MUAFİYETİ İLE YABANCILARA İZİN ALMA MUAFİYETİ SAĞLANACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan yönetmelik değişikliğine ilişkin açıklamaya göre, Uluslararası İşgücü Kanunu kapsamında düzenlenen çalışma izni muafiyeti, yabancılara izin alma yükümlülüğünden muafiyet sağlamayacak. Ancak başvuru yöntemi ve başvurunun değerlendirilmesine ilişkin farklı bir süreç işletilecek ve yabancılar​ için yine bir izin düzenlenecek.

ÇALIŞMA İZNİ MUAFİYETİ HANGİ SEKTÖRLERDE GEÇERLİ OLACAK?

Çalışma izni muafiyeti kapsamında değerlendirilen yabancılar arasında bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler kapsamında çalışacaklar, akademisyenler, araştırmacılar, petrol ve doğal gaz arama ve çıkarma faaliyetlerinde çalışacak profesyoneller, gemi adamları, profesyonel sporcular, tur operatörü temsilcileri ve stajyerler gibi farklı gruplar yer alıyor.