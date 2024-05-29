Yabani dizisi 1 Haziran'da sezon finali yapacak

29 May 2024 15:20 - Güncelleme : 29 May 2024 15:42

Başrollerinde Simay Barlas, Dolunay Soysert, Yurdaer Okur, Bertan Asllani, Tayanç Ayaydın ve Şebnem Hassanisoughi'nin yer aldığı Yabani dizisinin final yapacağı açıklanmıştı.

İzleyiciler tarafından dizinin final yapıp yapmayacağı merak ediliyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin yapımcısı ve kanal tarafından yeni bir görüşme yapıldı.

Yapılan görüşme sonucunda Yabani dizisinin final yapmayacağı ve ikinci sezonda da ekranlarda olacağı açıklandı.

Dizi 1 Haziran Cumartesi günü yayınlanacak 36. bölümü ile birlikte sezon finali yapacak.

Yabani dizisi köklü bir aileden gelen fakat daha sonra yaşanan olaylardan dolayı sokaklara düşen bir çocuğun hikayesini konu alıyor.

Sokaklarda yaşamasına rağmen hayatta çabalamaya devam eden çocuk, kendisini tekrardan yükseltmek için çabalıyor.

Dizinin yönetmen koltuğunda N. Çağatay Tosun oturuyor ve senaristliğini ise Hilal Yıldız yapıyor.