Yahya Sinvar kimdir? 2021 yılında İsrail'in hava saldırısından kurtulmuştu

17 Ekim 2024 16:24 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 16:49

Hamas lideri Yahya Sinvar'ın, İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybettiği iddia edildi. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamanın ardından Yahya Sinvar kimdir, öldü mü soruları gündeme geldi.

İsrail ordusunun resmi X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre Hamas​ lideri Yahya Sinvar​'ı hedef alan bir saldırı gerçekleştirildi.

Yapılan açıklamanın ardından vatandaşlar Yahya Sinvar kimdir, öldü mü sorularının cevaplarını araştırmaya başladı.

HAMAS LİDERİ YAHYA SİNVAR ÖLDÜ MÜ?

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamaya göre saldırı sırasında 3 kişi hayatını kaybetti.

İçlerinden birinin Hamas lideri Yahya Sinvar olup olmadığının ise araştırıldığı belirtildi.

YAHYA SİNVAR KİMDİR?

Yahya Sinvar, 1962 yılında o dönemlerde Mısır'ın işgali altında olan Gazze Şeridi​'nde bulunan Han Yunus mülteci kampında doğdu.

Liseyi Han Yunus Erkek Ortaokulu'nda bitirdikten sonra Gazze İslam Üniversitesi'nde Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde mezun oldu.

1982 yılında İsrail tarafından tutuklanarak 4 ay boyunca hapiste kalan Yahya Sinvar, 1985'de ise "gizli bir örgüt kurmak" suçundan tekrar tutuklandı.

İsrail tarafından 1989 yılında tekrar tutuklanarak dört kez ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı.

23 yıl hapis yatan Yahya Sinvar, Hamas'ın 11 Ekim 2011 yılında Mısır aracılığıyla yaptığı esir takası anlaşması çerçevesinde serbest kaldı.

Hamas'ın istihbarat servisi "Mecd'in kurucusu olan Yahya Sinvar'a 15 Mayıs 2021 tarihinde İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendi.

Saldırıdan kurtulan Yahya Sinvar takip eden hafta içinde dört kez kamuoyu önüne çıktı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından ise yeni lider Yahya Sinvar oldu.