Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>Yahya Sinvar kimdir? 2021 yılında İsrail'in hava saldırısından kurtulmuştu

Yahya Sinvar kimdir? 2021 yılında İsrail'in hava saldırısından kurtulmuştu

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
17 Ekim 2024 16:24 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 16:49
Yahya Sinvar kimdir? 2021 yılında İsrail&#039;in hava saldırısından kurtulmuştu

Hamas lideri Yahya Sinvar'ın, İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybettiği iddia edildi. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamanın ardından Yahya Sinvar kimdir, öldü mü soruları gündeme geldi.

İsrail ordusunun resmi X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre Hamas​ lideri Yahya Sinvar​'ı hedef alan bir saldırı gerçekleştirildi.

Yapılan açıklamanın ardından vatandaşlar Yahya Sinvar kimdir, öldü mü sorularının cevaplarını araştırmaya başladı.

Yahya Sinvar kimdir? 2021 yılında İsrail'in hava saldırısından kurtulmuştu - 1. Resim

HAMAS LİDERİ YAHYA SİNVAR ÖLDÜ MÜ?

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamaya göre saldırı sırasında 3 kişi hayatını kaybetti.

İçlerinden birinin Hamas lideri Yahya Sinvar olup olmadığının ise araştırıldığı belirtildi.

Yahya Sinvar kimdir? 2021 yılında İsrail'in hava saldırısından kurtulmuştu - 2. Resim

YAHYA SİNVAR KİMDİR?

Yahya Sinvar, 1962 yılında o dönemlerde Mısır'ın işgali altında olan Gazze Şeridi​'nde bulunan Han Yunus mülteci kampında doğdu.

Liseyi Han Yunus Erkek Ortaokulu'nda bitirdikten sonra Gazze İslam Üniversitesi'nde Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde mezun oldu.

1982 yılında İsrail tarafından tutuklanarak 4 ay boyunca hapiste kalan Yahya Sinvar, 1985'de ise "gizli bir örgüt kurmak" suçundan tekrar tutuklandı.

İsrail tarafından 1989 yılında tekrar tutuklanarak dört kez ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı.

Yahya Sinvar kimdir? 2021 yılında İsrail'in hava saldırısından kurtulmuştu - 3. Resim

23 yıl hapis yatan Yahya Sinvar, Hamas'ın 11 Ekim 2011 yılında Mısır aracılığıyla yaptığı esir takası anlaşması çerçevesinde serbest kaldı.

Hamas'ın istihbarat servisi "Mecd'in kurucusu olan Yahya Sinvar'a 15 Mayıs 2021 tarihinde İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendi.

Saldırıdan kurtulan Yahya Sinvar takip eden hafta içinde dört kez kamuoyu önüne çıktı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından ise yeni lider Yahya Sinvar oldu.

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT HABER
yahya sinvarhamasİsrail Ordusuİsrailgazze şeridi

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...