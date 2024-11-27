Yalan dizisinden Savcı Yaman’ın neden olmadığı belli oldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

27 Kasım 2024 09:31 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 09:37

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yalan dizisi ilgi çekmeye devam ederken bir oyuncu projeye veda ediyor. Savcı Yaman rolü ile adından söz ettiren Gökberk Demirci için veda vakti geldi.

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Son zamanlarda gündemde yer alan dizilerden biri olan Yalan​ dizisinde ayrılık yaşanacak. Savcı Yaman rolünü üstlenen Gökberk Demirci'yi ekranlarda görmeyenler diziden ayrılıp ayrılmayacağını araştırmaya başladı. YALAN SAVCI YAMAN DİZİDEN AYRILIYOR MU, NEDEN YOK? Birsen Altuntaş'ın haberine göre Yalan dizisinde ayrılık olacak. Gökberk Demirci, diziye veda ediyor. Demirci'nin kendi isteği ile projeden ayrıldığı da belirtildi. YALAN DİZİSİ OYUNCU KADROSU Dizide yer alan isimler arasında Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Renan Bilek, Kubilay Tunçer, Eylül Tumbar, Serra Pirinç, Atakan Hoşgören ve Zeynep Eronat gibi isimler yer aldı. HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR? Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi​ cumartesi günleri ekranlara geliyor. İlgili Haberler Prens dizisinin yeni sezon çekimlerinin ne zaman başlayacağı belli oldu