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Yalı Çapkını bu akşam var mı? Bugünün yayın akışı paylaşıldı 10 Ocak

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
10 Ocak 2025 10:39 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 10:47
Yalı Çapkını bu akşam var mı? Bugünün yayın akışı paylaşıldı 10 Ocak

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını'nda heyecan sürüyor. Yeni yıl haftası dolayısıyla ekranlara gelmeyen dizinin bu akşam yeni bölüm yayınlayıp yayınlamayacağı da izleyicinin gündeminde. Star TV 10 Ocak Cuma yayın akışını yayımladı.

Afra Saraçoğlu​ ve Mert Ramazan Demir​'in başrolünde yer aldığı Yalı Çapkını​ kısa sürede büyük izleyici kitlesi kazandı. Yeni yıl haftasından diziler yeni bölümlerini yayınlamamıştı.

Yalı Çapkını yeni bölüm yayın tarihi belli oldu.

YALI ÇAPKINI BU AKŞAM VAR MI?

Star TV yayın akışına göre dizi bu akşam izleyici ile buluşacak. Güçlü oyuncu kadrosu ile sevilen dizi kaldığı yerden Star TV ekranlarında devam edecek.

Dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler için sevindiren haber geldi. Bugün yeni bölüm yayınlanıyor.

Yalı Çapkını bu akşam var mı? Bugünün yayın akışı paylaşıldı 10 Ocak - 1. Resim

BUGÜN YALI ÇAPKINI VAR MI?

27 Aralık Cuma günü yayımlanan son bölümde Ferit​, Halis Ağa’nın emirlerine karşı gelmişti. Ferit'in zor anlar yaşadığı bölümde Seyran ilişkiyi sorgulamaya başladı. Seyran ve Suna'nın geçmişte aldığı kararlar da ortaya çıktı.

10 Ocak Cuma günü yayın akışına göre dizi bu akşam yeni bölümü ile ekranlara gelecek.

Yalı Çapkını bu akşam var mı? Bugünün yayın akışı paylaşıldı 10 Ocak - 2. Resim

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN 2025?

Heyecanla beklenen yeni bölüm tarihi belli oldu. Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in başrolünde yer aldığı proje 10 Ocak akşamı yeni bölümünü izleyici ile buluşturacak.

Yalı Çapkını bu akşam var mı? Bugünün yayın akışı paylaşıldı 10 Ocak - 3. Resim

STAR YAYIN AKIŞI 10 OCAK

07.00 - Güne Başlarken

16.15 - Söz

20.00 - Yalı Çapkını

00.15 - Sen Ağlama İstanbul

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Kaynak: TGRT Haber
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