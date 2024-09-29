Yalı Çapkını Halis Ağa senaryoda yer verilmediği için son bölümde yer almadı

29 Eylül 2024 16:47 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 17:08

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinde Halis Ağa karakteri yeni sezon bölümlerinde yer almadı. Yeni sezonu izleyen izleyiciler Yalı Çapkını Halis Ağa nerede, neden yok sorularını sormaya başladı.

Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir'in oynadığı popüler dizi Yalı Çapkını'nın yeni sezonu başladı.

Yeni sezonuyla birlikte izleyicilerin ilgisini tekrardan çeken dizide Halis Ağa karakterinin neden olmadığı ise gündem oldu.

İzleyiciler tarafından Yalı Çapkını Halis Ağa nerede, neden yok sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

YALI ÇAPKINI HALİS AĞA NEREDE, NEDEN YOK?

Yalı Çapkını dizisinde Çetin Tekindor tarafından oynanan Halis Ağa karakteri sezonun ilk bölümlerinde senaryo nedeniyle yer almadı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Çetin Tekindor dizide hala oynamaya devam ediyor.

Karakter ilerleyen bölümlerde tekrardan senaryoya dahil olacak ve izleyicilerin karşısına çıkacak.

Halis Ağa karakterine şimdilik senaryoya dahil edilmesine bir süre ara verilmiş gibi duruyor.

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yalı Çapkını dizisi yeni sezonu ile birlikte her hafta cuma günü saat 20.00'da izleyicilerin karşısına çıkacak.

Dizinin 77. bölümü 4 Ekim Cuma 2024 tarihinde yayınlanacak.