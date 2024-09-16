Yalı Çapkını Sinan karakterini Cem Söküt oynuyor

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

16 Eylül 2024 16:26 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 16:44

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin yeni sezonunda senaryoya dahil olan Sinan karakterinin kim tarafından oynandığı ilk bölümün yayınlanmasının ardından gündem oldu. Karakteri oynayan Cem Söküt kimdir, kaç yaşında, hangi dizi ve filmlerde oynadı konuları merak edildi.

Başrollerinde Afra Saraçoğlu​, Mert Ramazan Demir​, Çetin Tekindor​ gibi isimlerin yer aldığı yönetmen koltuğunda ise Burcu Alptekin ve Alptekin Bozkurt'un oturduğu Yalı Çapkını​ dizisinin 3. sezonunda yeni oyuncular kadroya dahil oldu. İzleyiciler tarafından dizinin yeni sezonunda dahil olan Sinan karakterinin kim olduğu merak ediliyor. YALI ÇAPKINI SİNAN KİMDİR? Yalı Çapkını'nda Sinan karakterini ünlü oyuncu Cem Söküt tarafından oynanıyor. CEM SÖKÜT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA? Cem Söküt 1990 yılında dünyaya geldi. Tayland boksu olarak bilinen Muay Thai sporcusu olarak kariyerine başlayan Cem Söküt, 2019 yılında oyunculuk sektörüne adım attı. Kısa sürede adını izleyicilerin dikkatini çeken ünlü isim Çukur (Yılmaz), Duran (Adem), Hakim (Pusat) ve Mahkum (Fukara) gibi dizilerde oyunculuk yaptı.