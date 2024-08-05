Yalova Armutlu'da orman yangını devam ediyor, ekiplerin müdahalesi sürüyor

05 Ağustos 2024 15:05 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 15:11

Yaz aylarında artan orman yangınlarına hızlı müdahaleler gerçekleşiyor.

Son olarak Yalova'da çıkan orman yangını yürekleri ağza getirdi. Ekiplerin müdahalesi sürerken konuyla ilgili detaylar gelmeye devam ediyor.

YALOVA'DA YANGIN MI ÇIKTI?

Edinilen bilgiye göre, Hayriye köyü, Berkece yaylası kırsalında saat 14.15 sularında ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle alevlerin yayıldığı yangına havadan ve karadan müdahale edildiği bildirildi.

YALOVA ARMUTLU ORMAN YANGINI NEREDE, SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Rüzgarın etkisiyle yayıldığı öğrenilen orman yangınına havadan 2 helikopter ile karadan da yaya orman ekipleriyle müdahale edildiği bildirildi. Yangının olduğu bölgeye yangın söndürme uçağının da yönlendirildiği belirtildi.