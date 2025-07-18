Yandex Go nedir? İstanbul’da yeni taksi uygulaması

İstanbul’da; Uber, BiTaksi, Binbin gibi taksi çağırma uygulamalarına bir yenisi daha eklendi.

Yandex Go, hangi illerde var, İstanbul’da ne zaman faaliyete geçecek merak konusu oldu.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Doç Dr. Pelin Alpkökin, İstanbul'da taksi hizmetine dijital aracılık sağlayan uygulamalara Yandex Go’nun da eklendiğini duyurdu.

YANDEX GO NEDİR?

Yandex’in taksi çağırma hizmeti olan Yandex Go, Türkiye’de ilk kez Antalya’da kullanılmaya başlandı.

İzmir ve Ankara’da da kullanıma başlayan uygulama şimdi de İstanbul’daki vatandaşlara hizmet verecek.

Yandex Go, kullanıcıların her yolculuğu puanlamasını sağlıyor.

Böylece uygulamada düşük puan alan sürücülerin belirli bir süre boyunca hizmeti kullanmaları kısıtlanabiliyor.