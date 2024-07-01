Yangın söndürme helikopterleri 1 saatte ortalama 20 ton su ile müdahale edebiliyor

01 Temmuz 2024 18:09 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 17:50

Yangın bölgesini inceleyen Özgür Özel'den hükümete çağrı: Alınması gereken çok tedbir var

Yangın bölgesini inceleyen Özgür Özel'den hükümete çağrı: Alınması gereken çok tedbir var

Ülkemizde son günlerde birço orman yangını çıkıyor.

Vatandaşlar ise yapılan müdahaleler içerisinde kullanılan araçlar konusunda bilgi sahibi olmak istiyor.

YANGIN HELİKOPTERİ KAÇ TON SU ALIR?

Yangın söndürme helikopterlerinin kapasitesi, helikopterin türüne göre değişiklik gösterir.

Örneğin, Mİ-8 helikopteri 2,5 ton, CH-47 Chinook ise 7,5 ila 10 ton su taşıyabilir.

Genel olarak, helikopterler 1 saatte 8 defa su ikmali yaparak toplam 20 ton suyu yangına müdahalede kullanabilir.

YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI MI DAHA İYİ HELİKOPTER Mİ?

Yangın söndürme uçakları ve helikopterleri, yangına müdahalede farklı avantajlar sunar.

Uçaklar, daha büyük su kapasiteleriyle geniş alanlara etkili müdahale yapabilir.

Örneğin, CL-215 Amfibik uçak 4,5 ton, Be 200 yangın uçağı ise 12 ton su taşıyabilir.

Ancak uçaklar, su ikmali ve dolum süresince daha fazla zaman harcar.

Helikopterler ise, daha fazla su kaynağından yararlanarak hızlı ve sık müdahale yapabilir.

Bu nedenle, yangının türüne ve alana göre helikopterler ve uçaklar birlikte kullanılarak etkili bir yangın söndürme stratejisi oluşturulabilir.