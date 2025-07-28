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 | Sumru Tarhan

Yangınlarda son durum Gürsu, Kestel, Orhaneli, Harmancık! Bursa yangını söndürüldü mü?

Bursa orman yangınından gelen görüntüler yürekleri yakarken ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Havaların ısınmasıyla beraber artan orman yangınlarıyla mücadele sürerken yangınlarda son durum bilgileri de paylaşılıyor. Bursa yangın son dakika bilgileri yakından takip edilirken Bursa Orhaneli ilçesindeki yangın dron ile görüntülendi.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 09:09
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 09:11

Bursa orman yangınında son durum paylaşılırken vatandaşlar yangın bölgesinde zor anlar yaşamaya devam ediyor. 26 Temmuz'da çıkan Bursa yangını için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

YANGINLARDA SON DURUM 28 TEMMUZ

26 Temmuz günü Bursa’nın ile Harmancık ilçeleri arasında başlayan yangının 3. gününde çalışmalar sürdürülüyor. Rüzgarsız hava sonrası bölgede sis hakim olurken dron ile yangından kalanlar görüntülendi. Yangında son görünler yürekleri yakarken gece saatlerinde karadan müdahale sürdürüldü. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber havadan da müdahale yeniden başladı.

Yangınlarda son durum Gürsu, Kestel, Orhaneli, Harmancık! Bursa yangını söndürüldü mü?

Bursa'nın ile Kestel ilçeleri arasında çıkan orman yangınında çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Gürsu İpekyolu Mahallesi'ndeki Gürsu TOKİ Konutları ile Kestel ilçesi Ağlaşan Mahallesi arasındaki orman yangınını söndürmek için ekipler gece boyunca 1777 personel ve 688 araçla söndürme işlemlerini sürdürdü.

Yangınlarda son durum Gürsu, Kestel, Orhaneli, Harmancık! Bursa yangını söndürüldü mü?

BURSA YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ SON DAKİKA?

Bursa’nın Orhaneli ile Harmancık ilçeleri arasında 3 gün süren için mücadele devam ediyor. Havadan ve karadan çalışmalar sürerken sabahın erken saatlerinde çalışmalar sürdürüldü. Rüzgarsız hava nedeniyle bölgede sis hakim olurken 26 Temmuz'da başlayan yangında çalışmalar 3. gününde devam ediyor. Gece boyunca karadan müdahalenin sürdüğü yangın bölgesinde sabah saatlerinde havadan müdahale başladı. Yangın sonrası geriye kalan duman bulutları, dron ile havadan görüntülendi.

Yangınlarda son durum Gürsu, Kestel, Orhaneli, Harmancık! Bursa yangını söndürüldü mü?

BURSA YANGINI SÖNDÜ MÜ?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yangınlarla ilgili açıklamasında "Bursa ilimizin Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında bulunan mevkide çıkan orman yangınına müdahale sürerken, yapılan ihbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 1 şüpheli gözaltına alınmıştır. Adli soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan yangının büyük oranda kontrol altına alındığı paylaşıldıktan sonra rüzgarın etkisi ile yeniden alevlendi. Yakuplar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün öğleden sonra henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

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#orman yangını
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#Harmancık
#Aktüel
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