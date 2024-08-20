Yapay zeka, 2 yaş altı çocuklarda otizm tespitinde yeni umut olabilir

20 Ağustos 2024 14:38 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 14:41

iPhone 16 çıkış tarihi ve saati! iPhone 16 ve 16 Pro özellikleri, yapay zeka desteğiyle geliyor

iPhone 16 çıkış tarihi ve saati! iPhone 16 ve 16 Pro özellikleri, yapay zeka desteğiyle geliyor

Çocuklar için erken yaşta otizm tespitinde yapay zekadan ne derece yararlanabileceğinin tespiti için yapılan araştırmada otizm teşhisi olan ve olmayan toplamda 30 bin 630 çocuğun verisi kullanılarak 24 ay altındaki çocuklarda gözlemlenebilecek 28 özelliğe odaklanılarak çalışmalarını sürdürdü.

YAPAY ZEKA OTİZMİ TESPİT EDER Mİ?

30 bin 630 çocuğun verisi kullanılarak 24 ay altındaki çocuklarda yapılan araştırma çalışmalarının ardından otistik ve otistik olmayan çocuklar arasında bu özelliklerin kombinasyonlarında farklı örüntüler arayan makine öğrenimi modelleri oluşturuldu.

Model, aynı özelliklere ilişkin verilerin mevcut olduğu 11 bin 936 katılımcıdan oluşan başka bir veri kümesi üzerinde test edildi.

Araştırmanın sonuçları, makine öğreniminin çocuklarda otizm tespitinin iki yaş altı çocuklarda yüzde 78,5 oranında doğru yaptığını gösterdi.



Araştırmacılardan Kristina Tammimies, yapay zeka modeli yardımıyla otizm olasılığı yüksek olan bireyleri daha erken tespit etmek ve böylece daha erken yardım almalarını sağlamanın mümkün olabileceğine işaret etti.

YAPAY ZEKA OTİZM TEŞHİSİ YAPAR MI?

Araştırmacılardan Tammimies, yapay zekanın otizm teşhisi koyamadığını teşhisin yalnızca standart klinik yöntemleriyle gerçekleşebileceğini açıkladı.

YAPAY ZEKA İLE OTİZM TEŞHİSİ KAÇ YAŞ ARALIĞINDA YAPILMALI?

Yapay zeka ile otizm teşhisi 2 yaş altı çocuklarda yüzde 78,5 oranında doğru sonuç vermekte.