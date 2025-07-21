Yapay zekâ ile üretilen fotoğraflara filtre mi getiriliyor?

Yapay zekanın yaygınlaşmaya başladığı günden bu yana üretilen yapay zekâ görsellerine filtreleme için ilk adım beklenmedik yerden geldi.

Görsel aratma yapmak isteyen kullanıcılar çoğu yapay zekâ görsellerinden oluşan bir yığının içerisinde aradığını bulamaz ve doğru sonuca ulaşamaz hale geldi.

Bu konuda bir süredir Google tarafından bir hamle gelmesi bekleniyordu ancak, bu duruma çözüm üretilmemesi eleştirilere neden olmuştu.

Arama sonuçlarını düzenlemek için Google, çeşitli adımlar atsa da, yapay içeriklerin çokluğu halen dikkat çeken bir problem olarak duruyor.

YAPAY ZEKA GÖRSELLERE FİLTRE Mİ GELDİ?

DuckDuckGo, yeni getirdiği bir filtreleme yöntemi ile kullanıcıyı yapay zekâ çöplüğünden arındırmayı hedefliyor.

Bu yeni özelliğe göre, internette görsel aratırken kullanıcılara, yapay zekâ görsellerini aramalardan kaldıracak bir filtre seçeneği sunulacak.

Böylece, kullanıcı daha doğru ve sade bir arama sonucuyla karşılaşacak.

Dijital ortamda daha sağlıklı bir arama sağlayacak olan bu sistemin diğer tarayıcılar tarafından da yakın zamanda kullanıma sunulması bekleniyor.