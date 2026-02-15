Yapay zeka karikatür akımına dikkat! Adli bilişim uzmanı uyardı

MUHABİR: Hüseyin Bahcivan

Yapay zeka ile hazırlanan karikatür ve avatar akımları sosyal medyada hızla yayılırken, uzman isim dikkat çeken uyarılardı bulundu. Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kuruk'a göre eğlenceli görünen bu trenler aslında biyometrik verilerin toplanmasına zemin hazırlıyor.

"YAPAY ZEKA VERİ OLMADAN BİR HİÇ"

Son yıllarda sosyal medya platformlarında yayılan "10 yıl önce - 10 yıl sonra", "beni konuşmalarımıza göre çiz", "Ghibli tarzı", "Avatar oluştur" gibi akımlara milyonlarca kullanıcı katılım sağladı. Ancak Bilişim Umznaı Prof. Dr. Ali Murat Kırık'a göre bu trendler göründüğü kadar masum değil.

Kırık'a göre yapay zeka sistemleri veri olmadan çalışamaz. Özellikle yüz hatlarının net şekilde göründüğü fotoğraflar istenmesi tesadif değil. Çünkü bu uygulmalar, biyometrik verileri işleyebilmek için net ve yüksek kaliteli yüz görsellerine ihtiyaç duyuyor. Bir başka deyişle; kullanıcılar eğlenirken sistemler yüz geometrisini, mimikleri ve detaylı biyometrik özellikleri öğreniyor.

GELECEĞİN TEKNOLOJİSİ: YÜZ TANIMA

Bugün akıllı telefonlarımızı Face ID ile açıyoruz. Bu teknoloji ilk olarak Apple tarafından yaygınlaştırıldı ve artık günlük hayatın sıradan bir parçası haline geldi. Prof. Dr. Ali Murat Kırık'a göre 2030'lu yıllarda ev, araç ve hatta banka erişimlerinin tamamı da bu tarz biyometrik veriler ile gerçekleştirilecek. Eğer yapay zekalara insanlar tarafından yüklenen bu biyometrik veriler üçüncü şahısların eline geçerse; kimlik hırsızlığı, banka dolandırıcılığı ve kişisel verilerin kötüye kullanımı gibi ciddi güvenlik tehditleri orataya çıkarabilir.

KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİ BİYOMETRİK VERİLERLE EŞLEŞTİRİYORLAR

Ayrıca tehlike fotoğrafla da sınırlı değil. Kullancılar görsellerin benzemediği durumlarda "Muhabirim", "Avukatım" gibi ekstra bilgiler de veriyor. Bu bilgiler kişisel profl ile biyometrik veirlerin eşleşmesi anlamına geliyor. Yani sistem sadece yüzünüzü değil, kişisel bilgilerinizi de öğreniyor. Yapay zeka ile yapılan bu basit karikatür akımı eğlenceli görünse de tehlikeleri beraberinde getiriyor. Bu tarz akımlara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtiliyor.