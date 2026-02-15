Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Yapay zeka karikatür akımına dikkat! Adli bilişim uzmanı uyardı

Yapay zeka ile hazırlanan karikatür ve avatar akımları masum bir eğlence gibi görünse de uzmanlara göre gelecekte büyük tehlikeleri beraberinde getiriyor. Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık yapay zekanın tehlikelerini açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yapay zeka karikatür akımına dikkat! Adli bilişim uzmanı uyardı
KAYNAK:
Hüseyin Bahcivan
|
GİRİŞ:
15.02.2026
saat ikonu 18:09
|
GÜNCELLEME:
15.02.2026
saat ikonu 18:09

MUHABİR: Hüseyin Bahcivan

ile hazırlanan karikatür ve avatar akımları sosyal medyada hızla yayılırken, uzman isim dikkat çeken uyarılardı bulundu. Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kuruk'a göre eğlenceli görünen bu trenler aslında biyometrik verilerin toplanmasına zemin hazırlıyor.

Yapay zeka karikatür akımına dikkat! Adli bilişim uzmanı uyardı

"YAPAY ZEKA VERİ OLMADAN BİR HİÇ"

Son yıllarda platformlarında yayılan "10 yıl önce - 10 yıl sonra", "beni konuşmalarımıza göre çiz", "Ghibli tarzı", "Avatar oluştur" gibi akımlara milyonlarca kullanıcı katılım sağladı. Ancak Bilişim Umznaı Prof. Dr. Ali Murat Kırık'a göre bu trendler göründüğü kadar masum değil.

Yapay zeka karikatür akımına dikkat! Adli bilişim uzmanı uyardı

Kırık'a göre yapay zeka sistemleri veri olmadan çalışamaz. Özellikle yüz hatlarının net şekilde göründüğü fotoğraflar istenmesi tesadif değil. Çünkü bu uygulmalar, biyometrik verileri işleyebilmek için net ve yüksek kaliteli yüz görsellerine ihtiyaç duyuyor. Bir başka deyişle; kullanıcılar eğlenirken sistemler yüz geometrisini, mimikleri ve detaylı biyometrik özellikleri öğreniyor.

Yapay zeka karikatür akımına dikkat! Adli bilişim uzmanı uyardı

GELECEĞİN TEKNOLOJİSİ: YÜZ TANIMA

Bugün akıllı telefonlarımızı Face ID ile açıyoruz. Bu teknoloji ilk olarak Apple tarafından yaygınlaştırıldı ve artık günlük hayatın sıradan bir parçası haline geldi. Prof. Dr. Ali Murat Kırık'a göre 2030'lu yıllarda ev, araç ve hatta banka erişimlerinin tamamı da bu tarz biyometrik veriler ile gerçekleştirilecek. Eğer yapay zekalara insanlar tarafından yüklenen bu biyometrik veriler üçüncü şahısların eline geçerse; kimlik hırsızlığı, banka dolandırıcılığı ve kişisel verilerin kötüye kullanımı gibi ciddi güvenlik tehditleri orataya çıkarabilir.

Yapay zeka karikatür akımına dikkat! Adli bilişim uzmanı uyardı

KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİ BİYOMETRİK VERİLERLE EŞLEŞTİRİYORLAR

Ayrıca tehlike fotoğrafla da sınırlı değil. Kullancılar görsellerin benzemediği durumlarda "Muhabirim", "Avukatım" gibi ekstra bilgiler de veriyor. Bu bilgiler kişisel profl ile biyometrik veirlerin eşleşmesi anlamına geliyor. Yani sistem sadece yüzünüzü değil, kişisel bilgilerinizi de öğreniyor. Yapay zeka ile yapılan bu basit karikatür akımı eğlenceli görünse de tehlikeleri beraberinde getiriyor. Bu tarz akımlara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtiliyor.

ETİKETLER
#sosyal medya
#yapay zeka
#yüz tanıma
#Veri Güvenliği
#Biyometrik Veri
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.