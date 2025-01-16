Yapay Zekâ Meclis Araştırma Komisyonu nedir? Üyeler belli oldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

16 Ocak 2025 11:14 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 11:19

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Yapay Zekâ Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu. 22 milletvekilinin görev yapacağı komisyonun ne olduğu da vatandaşın gündeminde. 7-8 Ocak tarihlerinde yapılan genel kurul sonrası üyeler netleşti.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar sonrasında Yapay Zekâ Meclis Araştırma Komisyonu gündeme geldi. Ne işe yaradığı vatandaşın dikkatini çekerken üyelerinin kim olduğu da belirlendi. YAPAY ZEKA MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYONU NEDİR, NE DEMEK? Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı sonrası Resmi Gazete'de yayımlanan Yapay Zekâ Meclis Araştırma Komisyonu, kazanımlara yönelik atılacak olan adımları belirlemeyi hedefliyor. Hukuki altyapı ve yapay zekanın risklerini önlemek amacıyla kurulan komisyonda tedbirler belirlenecek. YAPAY ZEKA MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYONU ÜYELERİ KİM? AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez başkan olurken, AK Parti Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu Komisyon Başkanvekili, AK Parti İstanbul Milletvekili Büşra Paker Komisyon Sözcüsü, MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal ise Katip Üyesi olarak belirlendi. Komisyonun üyeleri ise İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Saadet Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk Özen, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, AK Parti İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, DEM Parti Van Milletvekili Zülküf Uçar ve MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef oldu. İlgili Haberler Resmi Gazete'de yayımlandı: Yapay Zekâ Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu! 22 milletvekili görev alacak