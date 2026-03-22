Yapay zekâ üç ayda 45 bin kişiyi işsiz bıraktı

Yıllardır konuşuluyordu aslında… “Yapay zekâ işleri elimizden alacak mı?” sorusu artık teorik bir tartışma olmaktan çıktı. Bugün gelinen noktada, bunun cevabı netleşiyor gibi.

2026’nın başından bu yana dünya genelinde 45 binden fazla teknoloji çalışanı işini kaybetti. Bu işten çıkarmaların tamamı doğrudan yapay zekâya bağlanmasa da, sektörün gidişatına bakınca tablo pek de karmaşık değil. Yapay zekâ, şirketlerin iş yapma biçimini kökten değiştiriyor.

Teknoloji şirketleri artık daha az insanla daha fazla iş yapmanın peşinde. Ve doğrusu, bu dönüşüm sandığımızdan hızlı ilerliyor.