Yapay zekâ üç ayda 45 bin kişiyi işsiz bıraktı

Yıllardır konuşuluyordu aslında… “Yapay zekâ işleri elimizden alacak mı?” sorusu artık teorik bir tartışma olmaktan çıktı. Bugün gelinen noktada, bunun cevabı netleşiyor gibi.
2026’nın başından bu yana dünya genelinde 45 binden fazla teknoloji çalışanı işini kaybetti. Bu işten çıkarmaların tamamı doğrudan yapay zekâya bağlanmasa da, sektörün gidişatına bakınca tablo pek de karmaşık değil. Yapay zekâ, şirketlerin iş yapma biçimini kökten değiştiriyor.
Teknoloji şirketleri artık daha az insanla daha fazla iş yapmanın peşinde. Ve doğrusu, bu dönüşüm sandığımızdan hızlı ilerliyor.
İşten çıkarmaların arkasında büyük ölçüde sektörün devleri var. Amazon, Microsoft ve Meta gibi şirketler, organizasyon yapılarını yapay zekâ merkezli yeniden kuruyor.
Bu da doğal olarak bazı pozisyonların ortadan kalkması anlamına geliyor.
Özellikle Amazon’un attığı adımlar dikkat çekici. Şirket, yalnızca Ocak ayında 16 bin çalışanını işten çıkardı. Ekim 2025’ten bu yana kapatılan pozisyon sayısı ise 30 bine yaklaştı. Bu, Amazon tarihindeki en büyük küçülme olarak kayıtlara geçti.
Resmi açıklamalarda “daha sade yapı”, “azalan bürokrasi” gibi ifadeler öne çıkıyor. Ama işin arka planında yapay zekânın giderek daha fazla sorumluluk üstlenmesi var, bunu görmek zor değil.
Bu dönüşümün en açık itiraflarından biri, Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey’den geldi. Dorsey’nin yeni şirketi Block, tek seferde 4 bin kişiyi işten çıkardı. Bu, şirketin çalışanlarının yüzde 40’ına denk geliyor.
Üstelik Dorsey bu kararın arkasında doğrudan yapay zekânın olduğunu açıkça söyledi. Ona göre artık bir şirket kurmak ve yönetmek eskisi gibi değil. Yapay zekâ, bu oyunun kurallarını yeniden yazıyor.
Benzer bir değerlendirme Dell cephesinden de geldi. Şirket yönetimi, yapay zekânın bazı pozisyonları gereksiz hale getirdiğini ve ihtiyaç duyulan becerileri değiştirdiğini kabul ediyor.
Şu anki gidişat devam ederse, yıl sonuna kadar teknoloji sektöründeki işten çıkarmaların 250 bini aşabileceği konuşuluyor.
Dahası bu durum sadece teknoloji sektörüyle sınırlı kalmayabilir. ABD’de yalnızca Ocak ayında planlanan işten çıkarmaların bir önceki aya göre yüzde 200’den fazla artarak 100 binin üzerine çıkması, aslında daha geniş bir kırılmanın sinyali olarak görülüyor.