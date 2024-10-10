Yaren Leylek filmini sinemada izlemek isteyenler beklenmeyenle karşılaştı

10 Ekim 2024 15:39 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 15:45

Hande Doğandemir, Buğra Gülsoy ve Seçkin Özdemir gibi başarılı isimlerin yer aldığı "Yaren Leylek" filmi geçtiğimiz günlerde vizyona girmişti. Sinemada izlemek isteyenler filmi göremeyince Yaren Leylek vizyondan mı çekildi, neden araştırmaya başladı.

Bursa​'daki balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren Leylek arasındaki bağ her yıl duygulu anlar yaşatıyor. Bu özel bağın konu olarak ele alındığı "Yaren Leylek" filmi geçtiğimiz günlerde vizyona girmişti.

Kısa süre sonra sinemada göremeyenler ise neden olmadığını merak etti. Yapım şirketinden açıklama ise gecikmedi.

YAREN LEYLEK VİZYONDAN MI ÇEKİLDİ, NEDEN?

Geçtiğimiz cuma günü vizyona giren film​ ilk üç günde 6 bin 97 seyirci ile 1 milyon 102 bin 288 TL hasılat elde etmişti. Yapım şirketi olan Sev Yapım yaptığı açıklama ise vizyondan çekildiğini duyurdu.

Yapım şirketinin yaptığı açıklama şöyle oldu:

"Aile sevgisini kardeşlik duygusunu, hayvan dostluğunu aşılamaya çalıştığımız filmimiz Yaren Leylek’i dün itibariyle vizyondan ve sinema salonlarından çektiğimizi bildirmek isteriz. Başka tarihlerde ve platformlarda görüşmek üzere… Kamuoyuna saygıyla duyurulur…”